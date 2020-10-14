看美國總統大選 林憲銘：誰當選都會以內政優先

美國總統大選即將於11月上旬舉行，牽動未來美中關係變化及全球經濟走向，緯創（3231）董事長林憲銘分析，不管誰當選美國總統，在政治行動上排列順序，會以美國內政優先。

對於美國大選對經濟及供應鏈影響，林憲銘指出，大方向不會改變，當然也許貿易戰強度、壓力可能會改變，但對於長期供應鏈全球化，及整個風險的管理不會變。

林憲銘觀察，不管誰當選美國總統，在政治行動上排列順序，會先以國內為主，花很多工夫在美國內政，盡量不會在對外關係上增加負擔。

林憲銘指出，美中關係已經有基本的改變，從緯創的角度來說，要做的是因應改變後的全球的佈局跟風險控管，也會依據貿易戰強度做微調。

林憲銘認為，現在客戶已了解成本只是競爭要考量的其中一個因素，相對於成本，客戶現在要的是更放心、有把握控制的供應鏈，成本控管是每天事情，但碰到重大改變造成的成本損失，可能一兩年省下的成本都不夠。