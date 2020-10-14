聯合再生能源 發表新世代太陽光電模組及儲能產品

擁有太陽光電及儲能產品技術的大廠聯合再生能源（3576）今（14）日在國際智慧能源週，發表雙面世代太陽光電模組，和以「安全」為最主要設計核心的大型工商儲能貨櫃「ZEUS」，等多款新世代產品。

聯合再生能源（URE）表示，該公司的電池與模組技術開發，通過自主研發申請多項專利並應用於 「雙玻雙面Glory Peach」與「單玻雙面輕量化Peach BiFi」產品，並取得IEC、VPC、UL等國際認證肯定。自2017年首次發布P型雙玻雙面290W系列，顯著提升45% 發電功率達420W。因應台灣特殊環境，適用於鹽灘地、不利耕作地及魚電共生等嚴苛環境。

更進一步與日本客戶共同合作，開發次世代的N型異質結雙玻產品「Glory Hello」系列，俱極佳溫度係數、抗光衰、高效率特性，並擁有穩健出貨成績。

聯再生能源表示，該公司推出的新世代大型工商儲能貨櫃「ZEUS」追求以安全、穩定、可靠為設計主軸，並獲得全球第一家經由UL實驗室驗證，通過UL9540各項儲能系統測試肯定，聯合再生能源(URE)秉持著穩健的技術對安全做最嚴格的把關，成為台灣儲能業界的安全新標竿。

產品發表會中也一併探究「ZEUS」多功應用，包含2021年台電需求的調頻輔助服務(AFC)，以及即將公告實施的用電大戶條款等，提供完整的解決方案。

聯合再生能源表示，目前全球正由石化燃料朝向風力、太陽光電大量建置的能源轉型期間。台灣綠色新政，預計2025年要完成20GW的太陽光電及20%再生能源發電佔比的建置目標，聯合再生能源(URE)扮演的角色將益形重要，聯合再生能源(URE)以產品「高安全性」、「高可靠度」、「高效率」、「高功率」為基石，持續維持業界領先地位。