能源周環委不賞臉 兩件離岸風電環差案都須補件再審

2020年台灣國際智慧能源周今（14）日開跑，同時今日也有兩件離岸風電環差案闖關環評會議，不過卻都雙雙觸礁。第一案是沃旭能源大彰化東南、西南離岸風電環差專案小組初審，須補件再審；第二案則是海龍二號、三號風場環差，由於海上風電技術成熟，希望採更大型風機，不過環評大會對鳥類影響仍有疑慮，退回專案小組再審。

環保署今日接連召開專案小組會議及環評大會，不過與離岸風電相關的兩件環差案，進展都不如預期順利。

第一案是沃旭能源的大彰化東南、西南離岸風電計畫，已是第三次初審，最大裝置容量分別為613MW、642.5MW，目標2021年第1季施工。沃旭表示，此案是經現地調查後，依據實際情況進行細部設計變更，因而提出環差，對於環境影響不大，同時新增結構安全、落管式拋石船等環境保護措施。

不過環委點出部分數據模擬有誤，並要求補充拋石船作業時相關環境影響、水下噪音減噪等問題後，仍須補件再審。

第二案則是海龍二號、三號風場環差，裝置容量分別為532、512MW，變更原因是由於海上風電技術日趨成熟，將改採更大型風機，最多可減少72部風機，減輕對環境影響。開發單位表示，為避免影響鳥類，也提出通行廊道規劃，總裝置容量不變。

海龍二號、三號風場環差案日前已通過初審，今日闖關環評大會，然而環委關切對鳥類衝擊，並希望強化說明新增的風機，以及間距調整不增加鳥類撞擊機率的說法依據何在，最後經閉門會議討論，仍要求退回專案小組，補件後再審。