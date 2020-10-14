允助太陽光電發展 沈榮津：業者把錢準備好就好！

行政院副院長沈榮津今（14）日出席「太陽光電高峰論壇」活動，他對太陽光電業者表示，業者可能心想「政府說了一堆，但到底做得到嗎？」他強調，行政院召集跨部會小組，每兩周開一次協調會，台電饋線等沒問題，政府該做的一定會做，「希望業者把錢準備好就好」。

2020年台灣國際智慧能源周今日起將連三天舉行一連串展覽與論壇活動。在下午場的「太陽光電高峰論壇」，以「2025年達成 20 GW-機會與挑戰」為主題進行探討，活動也邀請沈榮津於開場致詞，並由經濟部能源局局長游振偉與業界與談。

沈榮津表示，能源轉型對國家很重要，如何確保能源的穩定供應、如何確保經濟發展以及環境永續，是世界各國政府的重要施政項目。他強調，蔡總統上台後，最重視的，就是能源轉型，而台灣身為貿易導向的國家，產品生產過程中也需要綠電。

沈榮津以台積電（2330）為例，他表示台積電為響應國際「RE100」，買下了將近1,000MW（百萬瓦）裝置容量的綠電，這也證明台灣在綠電上，可以說是「超前部署」，而明年起，台灣也即將實施「用電大戶」條款。

對於太陽光電業者近期表達的疑慮，沈榮津說，無論是漁電共生、畜電共生甚至是營農型太陽能，因為《海岸管理法》、環境生態與饋線等問題，其實業者可能心裡會想，「政府說了一堆，但到底做得到嗎？」所以若政府沒準備好，業者就是「看得到吃不到」。

沈榮津表示，為解決此問題，行政院邀集經濟部、農委會與內政部，組成一個太陽光電工作小組，並且每兩周召開跨部會的協商會議。他強調，不只台電的饋線等沒有問題，只要是政府該做的，都一定會做，「希望業者把錢準備好就好」。