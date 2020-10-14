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旱災應變中心升級 桃竹苗二期稻作停灌

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
經濟部長王美花今（14）日親自召開下半年旱災經濟部緊急應變小組第2次工作會議，邀集中央氣象局、農業委員會、科技部、地方政府及相關單位針對目前抗旱措施及最新水情進行盤點。 圖／經濟部提供
經濟部長王美花今（14）日親自召開下半年旱災經濟部緊急應變小組第2次工作會議，邀集中央氣象局、農業委員會、科技部、地方政府及相關單位針對目前抗旱措施及最新水情進行盤點。 圖／經濟部提供

2020為新冠肺炎疫情年，又遇上可能為歷史有紀錄以來，台灣降雨最少的一年，經濟部今（14）日宣布將停止桃園、新竹及苗栗三縣市部分灌區二期稻作供灌，並以最快速度簽報成立「旱災中央災害應變中心」，與農委會及相關部會、地方政府共同攜手抗旱

經濟部水利署副署長王藝峰指出，已經以最快速度進行簽報作業中，屆時將由行政院指派指揮官，坐鎮主持旱災中央災害應變中心的相關會議。

經濟部長王美花今親自召開下半年旱災經濟部緊急應變小組第2次工作會議，邀集中央氣象局、農業委員會、科技部、地方政府及相關單位針對目前抗旱措施及最新水情進行盤點。

經濟部指出，依據中央氣象局降雨資料研判，10月、11月正常機率大，12月正常偏少，而明年1~3月亦可能偏少，考量自11月起至明年枯水期結束前仍有相當長的時間，需加強抗旱措施審慎因應，以避免後續枯水期間降雨不如預期將對民眾生活造成重大影響，因此今日會議中經濟部與農委會、科技部及各相關縣市政府等單位討論決定，在兼顧糧食安全及社會穩定發展前提下，除公共系統自來水減壓措施外，同時將停止桃園、新竹及苗栗三縣市部分灌區二期稻作供灌，並將簽報成立「旱災中央災害應變中心」，與農委會及相關部會、地方政府共同攜手抗旱。

王美花表示，今年是台灣在1964年以來，第一次沒有颱風侵襲台灣而造成降雨非常少，因此，為面對這場可能為歷史有紀錄來降雨最少的一年，雖然經濟部自7月以來開始調節因應，考量11月起進入枯水期降雨將進一步減少，大家要做最壞的打算，做最好的準備，為穩定未來枯水期間公共用水共同努力，讓水源的調度能發揮最大效用，以降低旱象的衝擊。

經濟部指出，目前桃園、新竹、苗栗及台中供水區實施自來水系統黃燈減壓供水，其餘地區正常供水，並停止部分地區農業用水供灌。且行政機關及國營事業也停止以自來水用於噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水，科學園區或工業區工業用水則持續加強自主節水5%。

經濟部進一步說明，同時水利署已辦理抗旱水源設置作業，但時序將進入枯水期，為確保穩定明年公共用水需求，需要中央、地方及全體民眾共同承擔，共體時艱以渡過難關，籲請國人配合積極節水，一起努力度過枯水期。

經濟部 抗旱 農委會

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