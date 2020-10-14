蔡總統提三大策略 推動台灣成亞洲綠能發展中心

蔡英文總統今（14）日上午出席「2020台灣國際智慧能源周開幕典禮」，提出三個再生能源產業重點發展策略，要讓台灣朝「亞洲綠能發展中心」繼續邁進。第一為明確提出長期發展方向，加強國內外廠商長期投資信心；第二，完整規劃綠能產業鏈，完備綠能產業配套措施；第三，確保綠能供應穩定、強化高科技產業競爭優勢。

蔡總統說，綠能發展是「5+2產業創新計畫」和「六大核心戰略產業」關鍵一環，透過再生能源的穩定運作，才有辦法落實2025年能源轉型的目標。她說，透過過去幾年努力，再生能源具體的初步成果已展現，預計到2025年，綠能產業可創造新台幣1兆元投資額、1.2兆元產值及2萬個工作機會

蔡總統表示，台灣第一座離岸風場去年已在苗栗外海正式商轉，接下來2020年到2025年間，預計還會有14座風場陸續完工，去年開始商轉的風場，也吸引日本跟韓國的團隊來台灣取經，這也顯示台灣目前在離岸風電的發展，已在亞洲居領先地位。

蔡總統說，政府將把握三個重點發展策略，第一，政府會明確提出長期發展的方向，加強國內外廠商長期投資信心。風電發展策略共有「先示範、次潛力、後區塊」三階段，目前，政府已經開始研擬區塊開發推動機制，預計從2026到2035年，會釋出10GW規模，進一步創造長期穩定市場需求，帶動在地供應鏈的永續發展。

蔡總統說，執政團隊會用最高的行政效率，建立更穩定合作機制，來確保跟國際夥伴廠商的長期合作，並且促進發展，政府也希望盡早舉辦區塊開發招商，確保關鍵產業資源，例如人才、船舶、供應產能，都能確切到位，讓台灣繼續維持亞太區綠能領導中心的地位。

第二，政府會完整規劃綠能產業鏈，完備綠能產業配套措施。國內綠能供應鏈已完成盤點，除在地化外，下一步更要讓台灣廠商和國際友人，攜手打進國際盃，包括水下基礎、電力設施、風力機組、海事工程這些產業，都要拉高本土廠商規格與層級，除供應在地使用，也要以打進國際市場為目標。

蔡總統也表示，除重要的綠能供應鏈外，政府也將完備相關金融機制及市場機制，例如國家融資保證機制以及綠電交易，都已經在推動中，未來將會使綠能產業更完備。

第三，政府會全力確保綠能供應穩定，讓台灣高科技產業，在這波全球供應鏈調整的挑戰中，確保競爭優勢；強化台灣的綠電競爭力，就是強化未來台灣產業的競爭力。她舉例，台積電（2330）今年向沃旭購買920MW（百萬瓦）離岸風電所生產的綠電，就是最好的例子。

蔡總統說，提高再生能源使用，不但符合國際潮流，更能幫助台灣打進蘋果、微軟、亞馬遜、Facebook的綠電供應鏈，繼續把握台灣在國際供應鏈中的關鍵地位。同時，政府也要利用台灣半導體的優勢，透過IoT、AI及5G技術應用，加速推動智慧電網，讓台灣的電力系統全面升級。