寶成減班休息遭爆離職拒給資遣費 公司：會做好溝通

寶成集團今(14)日傳出，有員工爆料指寶成因新冠疫情影響，與員工簽訂減班休息期間若自願離職將給予資遣費相關契約；不料寶成事後卻毀約，只願意補齊減班休息天數的薪資給員工，不給資遣費之外，還要求員工簽署《解除減少工時協議書》，以示之前協議作廢。

爆料員工認為，公司的做法非常不合理，員工都有配合公司政策，為何離職時要毀約？

寶成對此回應，公司和員工簽署《減少工時協議書》就是希望留下員工，希望員工能和公司共體時艱，不希望員工離職；但是如果員工堅持離職，會依照規定彌補其減班時的薪資及其相關休假規定。

至於解除契約一事，寶成強調，初衷就是希望員工不要離職，可能此案是離職員工和主管沒有溝通好所致，公司有誠意作後續協商處理。

勞工主管機關則表示，若勞資雙方協調不成功，勞工可至市府主管機關提出。

爆料員工表示，提離職時，人資並未挽留，只是拿出《解除減少工時協議書》要他簽，還說現在離職都要簽。

員工說，他看到上面內容是寫：「本文件申請日解除先前簽署之『勞雇雙方協商減少工時協議書』，該協議書自始不生效力，勞雇關係中止後所有相關權利亦隨同消滅，並拋棄所有對公司之請求與訴訟權利。」