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緯創擴充非中國產能 林憲銘：明年底達到五成

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

代工廠緯創（3231）因應貿易戰，積極擴張非中國產能，預期到今年底將達總產能25%，緯創董事長林憲銘今（14）日指出，儘管新冠肺炎疫情造成緯創海外擴廠執行困難，但仍按照計畫進行中，預估到明年底，緯創非中國產能將達全球總產能五成。

緯創在品牌客戶要求下，為預防貿易戰政治風險及額外關稅，近年積極擴張海外據點，預計今年底非中國產能將達全球總產能25%，2021年提升到五成。

林憲銘強調，緯創現在不是移出中國，是佈局走向全球化，跟隨供應鏈改變，因新增據點都在中國之外，因此大陸產能比例自然降低，並非關掉撤出、是自然降低。

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，也影響不少企業施工、建廠進度，而緯創目前在墨西哥、越南、印度、馬來西亞都有擴廠抑或是新增廠房規劃，而在美國、台灣也在尋找新的生產基地。

林憲銘指出，疫情造成擴廠執行困難，但緯創仍按照進度進行，因為人都派出去了，只是現在是一組人負責變成三組在做，像墨西哥、印度、越南地區都各自要一組人負責。

此外，疫情也造成新增產能腳步暫緩，緯創原先預計在美國新增據點，但因當地疫情嚴重，目前計劃暫時喊卡。而墨西哥、中歐的捷克、印度等緯創設有工廠的地區／國家，現在疫情狀況也不見樂觀。

緯創預期要等2021年疫苗出來，海外的佈局才會更順暢。至於台灣部分，因疫情降溫，目前緯創積極找地擴產，除台南定案外，已看上兩塊地點，現在是新竹、桃園還在找地。

緯創

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