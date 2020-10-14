康舒搭上綠電風潮 法人連七買

「Energy Taiwan 台灣國際智慧能源周」今（14）日登場，法人看好，電源大廠康舒（6282）加速擴大新能源布局，在近期太陽能發電業務陸續啟動下，新能源業務今年可望交出高雙位數成長成績，帶動三大法人連續七日買超，激勵股價連三漲，短線急漲逾一成。

從法人籌碼觀察，截至昨（13）日，儘管外資由連六買轉為賣超，但自營商積極買超，昨日大舉敲進1,254張，連續三日買超，加上先前外資買盤力道，累計近五日三大法人合計買進5,575張，連續七日買超。

康舒12日啟用嘉義公館浮力式太陽光電電站，為嘉義縣、也是台糖首座正式啟用之滯洪池水面型光電電廠。電廠建置容量為4.36MW，由台康日能投資2億元建置，是國內少有的MW等級滯洪池電廠，並於今年8月掛表發電。

康舒董事長許勝雄表示，未來由台康日能主導的其他四座太陽能電廠也將陸續於年底掛表，如嘉義縣義竹鄉溪墘農場滯洪池是20 MW以上的大型水面型電廠，預計於今年底掛表加入發電行列。

康舒發展綠色能源，截至今年9月，全台已規劃111 MWp，建置完成31 MWp，仍建置中的則有80 MWp，並預計於明年全部併網，而未來三年預計達到500 MWp目標。

據悉，由於太陽光電電站特殊產業特性，儘管投資回收期長，但具有高投資報酬率，對康舒獲利表現有正面挹注，目前嘉義公館浮力式太陽光電電站啟用後初估每年約可貢獻3,000萬營收，未來待發電站全數啟用，屆時年營收貢獻預期將達6億左右。

康舒近年加速綠能事業布局，除太陽能電廠發電業務歸屬新能源事業外，康舒更同步發展智慧電網、儲能系統等能源解決方案，以期發展成為能源聚合電力服務公司。

儘管新能源事業目前占康舒營收比重仍小，但2018年成立以來，去年業績就翻倍成長，今年儘管受到新冠肺炎疫情影響，但該業務預計仍將繳出高雙位數成長表現。