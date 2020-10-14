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全年降雨恐創新低 王美花：做最壞的打算、最好的準備

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導
經濟部長王美花（聯合報系資料照）
經濟部長王美花（聯合報系資料照）

經濟部長王美花今（14）日指出，今年可能是有史以來降雨最少的一年，隨著11月即將進入枯水期，要有「最壞的打算、最好的準備」，來打這場應該是有史以來最艱難的水情難關；經濟部決定於10月14日起桃園、新竹、苗栗及台中地區調整為減壓供水之黃燈。

王美花今日主持經濟部「旱災緊急應變小組第二次工作會議」致詞表示，今年是1964年以來，第一次沒有颱風侵襲台灣的一年，也造成豐水期的降雨量非常少，即將進入11月，台灣開始進入枯水期，降雨量也會繼續減少。

王美花坦言，今年很可能是歷史有紀錄以來，降雨最少的一年，我們要有最壞的打算、最好的準備來因應枯水期的供水；經過前幾年的準備、和這次嚴密的超前部署準備將透過跨部會及與地方攜手合作，來打這場應該是有史以來最艱難的一次水情。

水利署表示，經統計自1964年以來首次無颱風襲台紀錄，且6至9月水庫集水區降雨量為歷史新低，從桃園至嘉義各水庫蓄水量約二至六成。台水公司自7月起持續辦理區域水量調度及相關抗旱應變措施。

台水公司已成立旱災緊急應變小組，持續滾動檢討各項供水措施，上開減壓供水地區將於每日23時至隔日5時離峰時段減壓供水，此外並停供政府機關及國營事業轄管之噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非必要性用水。

雨量 經濟部

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