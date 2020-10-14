11月全台水情拉警報 王美花：做最壞打算

針對全台水情吃緊，經濟部長王美花今（14）日表示，今年可能將是有歷史紀錄以來，降雨最少的一年，「我們要做最壞的打算，最好的準備」，為穩定未來的枯水期供水，共同努力。

王美花今親自主持「旱災經濟部緊急應變小組第二次工作會議」，會前王美花致詞指出，今年台灣創下自1964年以來首次無颱風襲台紀錄，因此降雨非常少，日前她也親自到石門水庫視察水情，但 11月開始進入枯水期，降雨又會再減少。

王美花強調，今日參與會議的代表來自跨部會所有單位，政府不分彼此，大家一起努力，要一起打這一場仗，度過今年很艱難的枯水期。

王美花指出，今年的水情是有史以來最艱困的一年，降雨非常非常非常少，但經過之前幾年的準備，相信中央與地方攜手，共同面對，精進相關措施，會有很好的因應。