科學園區水情吃緊 科技部：各園區備水應戰

國內水情吃緊，科技部長吳政忠今（14）日在立法院教育文化委員會表示，除了呼籲廠商節水外，各園區備水約有2至3天儲水量，將會先儲滿，並配合經濟部跨部會調度，支援各科學園區用水。

經濟部今日召開「旱災緊急應變小組第二次工作會議」，預計桃竹苗水情將轉為「黃燈」，並減壓供水。竹科管理局長王永壯表示，減壓供水暫時不會對竹科廠商造成影響，廠商已採取備水措施。

他表示，各科學園區都有相當儲水設備，依各園區用水量而有不同天數儲備用水；以竹科管理局為例，竹科用水量很大，園區儲備水僅有一天，廠商通常有2天備水，合計就有3天備水量。此外，廠商每年都有購水合約，到必要時，就會由水車載水供應。

他進一步指出，竹科竹南園區就有3天備水量，銅鑼園區一天用水量1000多噸，園區備水量多達7天。廠商還有2天備水量。