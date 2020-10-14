Gogoro驚爆離職工程師竊密 公司回應了

市場傳出，專營電動化系統解決方案與服務湛積疑似侵害Gogoro電池專利情況。針對此事，Gogoro今（14）日上午表示，尊重並致力於保護公司的智慧財產權，對於司法偵查中的案件不做任何的評論。至於湛積也表示，這件事已經進入司法階段，靜待司法調查。

Gogoro針對這個案子不方便多說，但特別指出，Gogoro一向以研發聞名市場，如果有人損害到公司智慧財產權，將會盡全力捍衛。湛積表示，這件事情已進入司法階段，雖有Gogoro員工轉職，但侵權的認知看法不同，也不認為有侵權情況，本事件已經進入司法調查，靜待調查結果。

湛積為「LSC產品開發平台」，陪伴客戶從零開始達成設定目標，以完整的服務流程，提供產品定位規劃、成本與獲利分析、設計開發、性能驗證，進一步到生產製造，讓客戶可以專注在品牌特性與消費者體驗設計。

今天市場上傳出，湛積挖角電動車品牌Gogoro一名工程師，疑似竊取電池機密，根據經濟部商業司登記的資本額為1.85億元，因Gogoro發現湛積所開發一款電動機車電池，技術規格竟與Gogoro相近，懷疑這名離職工程師竊取Gogoro電池技術機密，憤而提告。

湛積針對遭Gogoro提告違反營業秘密一案也提出聲明。湛積公司委任律師表示，「提告人公司缺乏合理保密措施」，提告人指控涉犯違反營業秘密之事，依照營業秘密法規定，所謂營業秘密需具備秘密性、經濟性與採取合理保密措施等三原則，然而提告人當初與勞方約定之機密資訊範圍包山包海，等同提告人公司所有非公開文件或資訊都是營業秘密，對比營業秘密法之規定，顯然有相當落差 ，因此提告人主張的機密資訊是否等同法律規範的營業秘密，仍待司法公斷。

湛積強調，公司運營一切正常，自創立起即秉持尊重智慧財產權以及技術自主精神，積極迴避侵害他方的專利權，每項研發技術也一定經過專利法務過濾比對，務求以自己原創技術申請專利項目，雖遭逢指控妨害營業秘密，但相信司法公正調查將還公司清白。