富邦證券 : 今年股債雙高 還能投資什麼？

9月16日聯準會結束為期二天的利率決議會議，會議上公布的點陣圖暗示至2023年底前都將維持近零的利率水準。

全球投資人在面對全球長期零利率環境，而且今年以來受到各國央行的寬鬆貨幣政策推動下，股債雙漲，標普500指數目前本益比來到20.8倍的歷史高位，美國十年期公債殖利率僅0.68%。又臨近美國11月的總統大選，全球新冠肺炎確診人數突破3,000萬人，逾97萬人不治。在此時，讓投資人也面臨是否仍要繼續追高的疑問？

在美國選情不確定因素影響下，考量第四季市場將面臨波動加大，產業將快速輪動，建議投資人可關注今年以來受疫情影響仍大，評價卻相對低，但具有高股利及長線成長優勢的不動產投資信託（REITs）ETF。

年初至今美國REITs市場報酬表現遠落後於美股、美債等資產，主因為疫情降低人群接觸頻率，衝擊實體經濟使不動產需求降低。若細分美國REITs產業，可發現與科技產業相關REITs板塊如基礎建設、工業表現較為穩定 ; 與「人群聚集」相關REITs表現則遠落後於其他資產。

展望與科技產業相關的REITs可發現，受惠於5G需求的興起，加上5G繞射能力較4G差，故5G的基地台數量將是4G的2-3倍。此外，由於一個基地台可以租給多個用戶使用，也將使其收益可望呈現倍數增長。據Ericsson指出，因為5G創造出更多終端應用，也將增加數據傳輸量，估計2025年前美國數據用量會以每年32%的速度成長。此都有望帶動與科技相關的REITs需求成長。

雖然疫情迫使部分民眾轉向線上消費，但據J.P. Morgan調查，疫情後仍有4成民眾消費習慣完全不受影響，僅有8%會完全轉向網購。據麥肯錫的研究也指出，當消費者透過線下體驗結合線上消費，反而可能會花更多錢，更能提升消費者留存率。顯示，實體零售店的需求仍然存在，只是營運模式會出現改變。觀察今年以來，電商、實體零售銷售增速，及美國新增確診人數趨勢來看，可以發現實體零售銷售增速已逐漸回升。加上零售REITs的租金回收率也穩步回升。展望第四季，若配合疫苗順利上市，加上年底消費旺季的到來，商業性REITs需求將有望回升，也將帶動REITs ETF出現補漲行情。

整體來說，目前美國REITs ETF具3％以上股利率，高於十年公債殖利率利差2%以上，對法人或長線投資人深具吸引力 ; 今年以來流入貨幣型基金的逾1兆美元的資金仍在伺機回流，在資金大浪來襲下，由於REITs 仍處於相對低評價，而長線展望受惠於5G浪潮、美國疫情走緩及千禧世代進入成家年齡，在消費型態改變，未來在住宅、工業、特殊型REITs都有成長機會。富邦證券指出，美國REITs具有下檔防禦力，將會是第四季市場大幅震盪下的資金避風港，目前正是逢低布局美國REITs ETF的契機。