聯合再生看好儲能需求

太陽能模組廠聯合再生能源執行長潘文輝昨（13）日指出，在各地疫情趨緩，加上台灣需求強勁，廠區產能利用率達滿載狀態，第3季營運非常樂觀，本季表現也不錯。潘文輝表示，明年隨著用電大戶條款開始實行，有更多業者有採買綠電需求，有利聯合再生業務推廣，看好明年是儲能元年。

法人推估，聯合再生第3季有望終止連六季虧損，重返成長軌道。

潘文輝表示，今年初受新冠疫情影響，業務量明顯萎縮，但下半年起因台灣疫情控制得當，大型案場建置加速，帶動模組出貨暢旺，加上客戶訂單回流，目前廠區產能利用率達滿載狀態。

潘文輝說，行政院今年推動2020年太陽光電6.5GW達標計畫，業者積極響應政策，建置太陽能案場，台灣市場對太陽能產品需求強勁，推升營運。聯合再生第3季營收35.15億元，季增6.7%、年減17.3%，創今年單季高點。

經濟部預訂明年上路的用電大戶條款中規定，一定用電量以上的企業用戶必須有一成來自綠電，在各種規範中，以太陽能家儲能的解決方案較為可行。

國內壽險公司參與綠能產業，不論投資或融資，台灣人壽都率先同業出擊，累計投資與融資金額已上衝至280億元，壽險業無人出其右，被稱為最響應政策的「愛國保險公司」。

台壽早在2014年還是中國信託人壽年代，就參與友達光電籌組的太陽能電廠投資平台星河能源公司，投資金額1億餘元，開啟國內壽險資金投資太陽能事業的先河。