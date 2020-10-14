聽新聞
test
0:00 / 0:00
越南商務客 檢疫擬放寬
新冠肺炎疫情導致各國封鎖邊境，中央流行疫情指揮中心昨（13）日表示，本周五（16日）將開會前會，討論與帛琉實施「旅遊泡泡」，以及討論越南等疫情相較穩定國家，針對短期商務模式，研擬縮短居家檢疫天數的可行性。
疫情持續，各國維持高強度邊境管制措施，導致各國彼此間旅遊、商務等往來幾乎中斷。為降低境管措施對經濟的傷害，指揮中心本周五將與各部會召開會前會，討論與帛琉「旅遊泡泡」，以及對越南等低風險國家商務旅客鬆綁等。
指揮中心發言人莊人祥表示，會對低感染風險國家或地區，研擬商務人士入境居家檢疫天數鬆綁，例如越南短期商務模式入境台灣，擬研議縮短居家檢疫天數可行性。
莊人祥表示，相較於一般入境須進行14天的居家檢疫，我方針對低感染風險或中低感染風險國家或地區，鬆綁短期商務人士入境的檢疫天數至五天或七天，但這些措施都是我方單方面對這些國家開放，對方有無開放，則須視對方規定為何。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言