穩綠電 輔助服務明年上路

經濟部次長曾文生昨（13）日指出，輔助服務交易平台可望於明年上路，有助提升電網系統穩定性。由於國內產業需要綠電，未來再生能源占比將逐漸提高，同時也需要加強電網調度系統和儲能設備，以達到穩定供電的目的。

此外，未來市場趨向開放自由化，預期明年啟動「日前輔助服務市場」，明年底啟動「備用容量市場」。

能源周今（14）日開幕，曾文生昨日出席「2020台灣國際智慧能源周展前記者會」時表示，發展再生能源已是國際趨勢，能源轉型不可能回頭，不少國際企業甚至強制供應鏈使用綠電；台灣以外銷為主，發展再生能源不是選擇題，是必選題。

其中，離岸風電是重要的綠電來源，隨著離岸風電占比提高，必須克服供電間歇性之問題；曾文生指出，未來在併網技術方面，台灣需與所有利害關係人建立一個新規範，讓電網更穩定。

面對再生能源間歇性的挑戰，曾文生認為，應創造電網韌性，透過商機引導產業合作，投入更多儲能設備規劃，在電網中增加更多調節變頻設備，有助備轉容量增加，也可發展儲能服務。

曾文生表示，若有更多人參與綠能市場，台灣的能源產業發展就會更有韌性，他舉例，像是半導體業與科技業有許多備用發電機，但幾乎從沒使用過，若未來能併入電網，就可成為「備用電量」，運用民間力量來支撐電網。

經濟部已於今年5月公告「輔助服務及備用容量交易試行平台推動辦法」，預計「日前（前一日）輔助服務市場」明年第1季將上線，「備用容量市場」則預計於明年底上線。

台電表示，未來再生能源大量併網是一定會發生的事情，屆時對氣候的依賴度將會大幅增加；台電已動態規劃包括調頻、快速反應等「輔助服務」需求，捨棄傳統機組，而是透過市場機制、非傳統機組的儲能系統、需量反應等支援，多樣形式的輔助服務，以降低再生能源併網的衝擊。