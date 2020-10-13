沃旭能源：首批離岸風場水下基樁完工

全球離岸風電龍頭沃旭能源今天宣布，首批水下基樁完工。已完成的基樁共112支，約占900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場所需333支水下基樁總數的三分之一。

沃旭表示，這批水下基樁的供應商包括台灣新進廠商世紀離岸風電及台朔重工，以及已有合作經驗的德國供應商Erndtebrücker Eisenwerk。首批水下基樁將於10月底至12月陸續運往台中港存放，準備於明年初啟動海上建置安裝工程。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場位於彰化外海35至60公里，共有111座風機，將採用沃旭針對台灣海床特性及風場條件所量身打造的管架式水下基礎，每座水下基礎將使用3支水下基樁打入海床，形成堅實穩固的水下基礎結構。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔說：「沃旭徹底運用在地廠商最大產能，協助新供應商加快學習曲線，並搭配已有合作經驗的供應商以確保大彰化東南及西南第一階段離岸風場能如期完工，供應商能落實國際最高品質、環境、安全及健康衛生標準（Quality, Health, Safety and Environment, QHSE），保障人員安全及工程最佳質量。」

負責生產基樁的本地廠商之一世紀鋼董事長賴文祥表示：「世紀離岸風電很榮幸能參與大彰化東南及西南第一階段離岸風場這樣大型遠岸風場工程，公司正全力為沃旭生產水下基樁，目前進度十分良好。也因為雙方持續交流合作，讓我們快速提升高階焊接技術與能力，共同落實國際最高品質、環境、安全及健康衛生標準。更重要的是，這項合作為世紀鋼未來爭取其他離岸風場工程商機奠定重要基礎。」

按照目前生產進度，大彰化東南及西南第一階段離岸風場共333支基樁預計將按工程進度規畫於2021年3月底前全數交貨，確保風場如期如質完工。