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沃旭大彰化第一階段離岸風場 首批水下基樁完成

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

全球離岸風電龍頭沃旭能源今（13）日宣布首批水下基樁完工；已完成之基樁共112支，約占900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場所需水下基樁總數的三分之一，預計所有水下基樁將於2021年初完成製造並交貨。

沃旭能源表示，這批水下基樁的供應商包括台灣新進廠商世紀離岸風電及台朔重工，以及已有合作經驗的德國供應商Erndtebrücker Eisenwerk；首批水下基樁將於10月底至12月陸續運往台中港存放，準備於明年初啟動海上建置安裝工程。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場位於彰化外海35至60公里，共有111座風機，將採用沃旭針對台灣海床特性及風場條件所量身打造的管架式水下基礎，每座水下基礎將使用三支水下基樁打入海床，形成堅實穩固的水下基礎結構。

沃旭說明，依照設計，每支水下基樁直徑近4公尺，長度約80至90公尺，相當於30層樓高，重量達400公噸，如此龐大的鋼構製造容許誤差卻僅僅只有數公厘，技術含量相當高，對於沒有離岸風電相關製造經驗的新供應商來說，需克服許多技術挑戰，才能從無到有，建構起相關技術能力並達最佳製造質量。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，沃旭徹底運用在地廠商最大產能，協助新供應商加快學習曲線，並搭配已有合作經驗的供應商以確保大彰化東南及西南第一階段離岸風場能如期完工，供應商能落實國際最高品質、環境、安全及健康衛生標準，保障人員安全及工程最佳質量。

汪欣潔說，沃旭能源於2018、2019年便與新進台灣供應商簽約，提供充分時間讓供應商進行水下基樁生產準備；此外，沃旭也對新進供應商提供額外協助，從初期便派國外專業技術團隊駐廠，加快供應商學習曲線，提升高階焊接技術能力，也因此，水下基樁生產進度良好，預計所有水下基樁將於2021年初完成製造並交貨。

沃旭能源表示，按照目前生產進度，大彰化東南及西南第一階段離岸風場共333支基樁預計將按工程進度規畫於2021年3月底前全數交貨，確保風場如期如質完工。

離岸風電

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