智慧能源週啟動 次長：轉型不回頭

台灣國際智慧能源週將在14日於南港展覽館舉辦，經濟部次長曾文生表示，希望透過展覽，讓更多業主能多利用再生能源，再生能源的轉型已經無法回頭，半導體、科技業如果增加使用再生能源，可以讓台灣製造業發展更好，無論太陽能、風能、氫能與儲能裝置都是再生能源發展的重要因子。

曾文生表示，這次展覽有4大主題：太陽能、風能、氫能與儲能，分別要著重的方向不同，太陽能與風能是希望能夠改善空間的利用，他向外界澄清，台灣目前80%的太陽能發電是屋頂發電，使用太陽能發電反而可以增加當地的土地利用效率，許多國內高經濟養殖魚業也都開始使用太陽能發電。

他也指出，再生能源發展下，如何將這些能源儲存就變得很重要，因此儲能的設備如何果發展得好，未來就不用擔心備轉能源的比例不夠，而且不只台電可以提供電網服務，許多科技大廠與個人戶的電池，未來也將成為智慧電網的一部份，自蔡總統520宣示後，政府就積極發展綠能轉型，希望有更多人參與。

「更多人參與台灣綠能市場，台灣的能源產業發展將會有更多韌性。」曾文生說，國家不能主導一切，能源轉型需要廠商、民眾的參與，讓大家進行更多協調。聯合再生能源執行長潘文輝提到，去年全世界增加267Gw的發電量，其中太陽能加上風能就佔179Gw，煤則減少110Gw，儲能的「自動調頻裝置」是非常重要的科技發展。

SEMI台灣區總裁曹世綸表示，各國都積極發展再生能源產業，希望透過此次的展覽讓更多人了解綠能，無論是產業之間的媒合，或是綠能環保教育的普及，SEMI去年也集合產業界形成溝通平台，希望持續與政府、民眾互動，發展綠能。

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