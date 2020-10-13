快訊

8個月來首見從中國移入！台商赴江蘇 返國確診

16個颱風全閃過台灣 氣象專家曝關鍵：它太強了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中鋼11月內銷鋼品盤價 平均調漲5.02%

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
中鋼公司2020年11月各項鋼品內銷基價調整金額
中鋼公司2020年11月各項鋼品內銷基價調整金額

中鋼（2002）10月開始實施N+1月盤模式，希藉由此種盤價制度變革，力求更即時貼近市況與縮短交期、優化客戶服務，並以更完善的產銷體制，提升鋼鐵產業整體競爭力。考量9月未開盤的行情變化，並斟酌近期台幣升值對下游產業的出口影響後，11月內銷鋼品盤價宜順勢調整，平均調幅為5.02%，

世界各國製造業採購經理人指數（PMI）持續升溫，經濟活動逐漸擺脫新冠肺炎陰霾，國際鋼市亦有感復甦，包括歐美、印度、東南亞、日、韓等地區流通行情均逐步攀升。寶武、鞍鋼11月盤價，除了寶武鋼熱軋因先前累積漲幅較多而小幅修正外，多數產品同步開出平高盤。大陸在十一長假後流通行情續漲及冬季限產效應下，再加上美國熱軋每噸已突破美金700元，預計年底前鋼市仍能維持走升格局。

中鋼表示，國內主要用鋼產業如營建、自行車、汽機車等銷售量明顯回升，第4季為用鋼旺季，訂單能見度轉佳，主力鋼廠增產帶動煤鐵需求暢旺，原料成本仍維持高檔有助支撐鋼價穩定。國內鋼市則受政策利多支撐，刺激下游一波補庫需求，有效帶動行情走揚。

中鋼 東南亞 自行車

延伸閱讀

後疫情時代！中鋼9月穩住獲利模式 榮面到明年

中鋼橋頭建案強勢沸騰 1,800組預約看342戶

陸製特定鋁箔 裁定損害產業

中欣開發「欣橋之心」大樓建案 早鳥客可享95折

相關新聞

台北紡織展開幕　王文淵籲政府鬆綁邊境管制活絡經濟

2020台北紡織展（TITAS）今開幕，對於今年景氣，紡拓會董事長王文淵表示，紡織業受到疫情衝擊相當嚴重，呼籲政府儘快適...

中鋼11月內銷鋼品盤價 平均調漲5.02%

中鋼（2002）10月開始實施N+1月盤模式，希藉由此種盤價制度變革，力求更即時貼近市況與縮短交期、優化客戶服務，並以更...

久陽9月營收2.35億元 創歷史同期新高

久陽精密（5011）9月自結合併營收為新台幣2.35億元，創歷史同期新高，年增156.62%；累計今年前三季合併營收為1...

FOMC會議記錄：等待美國國會給更多火力支援

美國聯準會（Fed）公布9月聯準會FOMC會議紀錄，除維持利率區間0%-0.25%不變，保持資產（公債、MBS）無上限購...

TITAS 2020台北紡織展開幕典禮 副總統賴清德出席

TITAS 2020台北紡織展上午舉行開幕典禮，副總統賴清德、紡拓會董事長王文淵、紡拓會名譽董事長徐旭東出席，賴清德稱許...

台塑集團Q3獲利大增 法人關注台塑營運後市

台塑四寶公布今年第3季自結財報，獲利全面回升，優於市場預期，法人機構分析，其中，本業獲利回升幅度最強的是台塑化（6505...

影／公務員超勤補休看到吃不到 綠委籲人總修訂規則

民進黨立委周春米、劉世芳上午偕同公務革新力量聯盟與消防員工作權益促進會共同舉行「公務人員補休蒸發『沒得休』，人總畫錯重點...

警、消超時執勤 補休休不到 人事總處：擬訂出執勤上限

公務人員補休限於一年內休畢否則視同放棄，近期引發討論，有不少聲音建議希望能延長為兩年。不過民進黨立委今舉行記者會指出，重...

台電「點亮十三層」10月雙喜臨門 連獲美日設計大獎

「台電點亮十三層遺址」超狂，連奪世界大獎，10月雙喜臨門，再獲日本、美國設計大獎。

寬鬆政策前景向好 資金主要流入美國固定收益型ETF

美國總統川普確診後迅速出院緩解市場憂慮，一度喊停的刺激法案談判，也在川普改口後迅速帶動市場情緒轉好，同時聯準會官員稱還有...

市場情緒回穩 風險債券重拾動能

美國總統川普向民主黨國會釋出對於性紓困方案正面訊息，市場對於紓困方案態度略轉樂觀，風險性債券獲資金青睞。根據美銀美林引述...

觀光基金見底 林佳龍：不再全面性補助

交通部長林佳龍昨（12）日赴立法院交通委員會進行交通部業務概況報告並備詢，多位立委關心觀光發展基金已見底，11、12月和...

熱門新聞

國安基金達成護盤任務 決定退場

錢難賺！他薪資5萬每月所剩無幾 消費習慣曝光讓網友看傻眼

東洋取得德國新冠肺炎疫苗有條件授權書

國安基金這波護盤 賺了2.1億元

台北紡織展開幕　王文淵籲政府鬆綁邊境管制活絡經濟

康舒攻綠能 嘉義浮力式太陽光電電站啟用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。