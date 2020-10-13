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中鋼11月內銷鋼品盤價 平均調漲5.02%
中鋼（2002）10月開始實施N+1月盤模式，希藉由此種盤價制度變革，力求更即時貼近市況與縮短交期、優化客戶服務，並以更完善的產銷體制，提升鋼鐵產業整體競爭力。考量9月未開盤的行情變化，並斟酌近期台幣升值對下游產業的出口影響後，11月內銷鋼品盤價宜順勢調整，平均調幅為5.02%，
世界各國製造業採購經理人指數（PMI）持續升溫，經濟活動逐漸擺脫新冠肺炎陰霾，國際鋼市亦有感復甦，包括歐美、印度、東南亞、日、韓等地區流通行情均逐步攀升。寶武、鞍鋼11月盤價，除了寶武鋼熱軋因先前累積漲幅較多而小幅修正外，多數產品同步開出平高盤。大陸在十一長假後流通行情續漲及冬季限產效應下，再加上美國熱軋每噸已突破美金700元，預計年底前鋼市仍能維持走升格局。
中鋼表示，國內主要用鋼產業如營建、自行車、汽機車等銷售量明顯回升，第4季為用鋼旺季，訂單能見度轉佳，主力鋼廠增產帶動煤鐵需求暢旺，原料成本仍維持高檔有助支撐鋼價穩定。國內鋼市則受政策利多支撐，刺激下游一波補庫需求，有效帶動行情走揚。
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