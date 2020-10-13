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久陽9月營收2.35億元 創歷史同期新高
久陽精密（5011）9月自結合併營收為新台幣2.35億元，創歷史同期新高，年增156.62%；累計今年前三季合併營收為10.9億元，亦同步改寫歷史新高，年增22.47%。
久陽表示，受惠旗下螺絲、環保以及子公司榮福的焚化爐事業同步增長，激勵9月與前三季營收雙創同期新高。隨著全球鋼市需求復甦，螺絲業務的外銷接單逐步回溫。此外，榮福焚化爐業務運轉效率持續提升，加上代操作與售電收入同步增長，長期營運持續樂觀。
董事長孫正強表示，自5月起，久陽營收即逐月攀升，8月重返年增軌道、9月的營收表現再創佳績，來自於布局循環經濟的轉型效益逐步發酵。
為追求業績持續成長，久陽積極擴展相關事業版圖，近期子公司榮福再轉投資成立台鋼能源公司，鎖定再生能源市場，初期將從太陽能發電市場切入，採系統建置、發電到售電一條龍式模式，除負責統籌規劃集團內再生能源發展相關事宜外，更將跨足國內的綠電交易市場，料將成為驅動公司長線營運成長的關鍵新引擎。
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