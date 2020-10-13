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FOMC會議記錄：等待美國國會給更多火力支援

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導
聯準會主席鮑爾。 路透
聯準會主席鮑爾。 路透

美國聯準會（Fed）公布9月聯準會FOMC會議紀錄，除維持利率區間0%-0.25%不變，保持資產（公債、MBS）無上限購買，符合市場預期外，本次會議沒有推出新的政策，寬鬆力度未再擴大。

法人機構指出，FOMC會議紀錄顯示，經濟狀況帶來正面的回升，但由於美國疫情無法在短期內消失，這將使受疫情重創的企業逐漸面臨裁員與倒閉風險，並拖累經濟的回升力道，因此仍將持續動用全部的政策工具，並且需要更多財政政策幫助。

政策方向，雖然受惠聯準會與財政部政策支持，經濟狀況帶來正面的回升，但目前最大問題仍為疫情無法在短期內消失，這將使受疫情重創的航空、餐飲及中小企業逐漸面臨裁員與倒閉風險，並進入螺旋型的衰退，由勞動數據也可見隨著疫情影響的時間拉長，永久性失業人口正在持續上升，因此仍將持續動用全部的貨幣政策工具，並需要更多的財政政策來支持經濟成長，不然美國的經濟完全復甦將需要更久時間。

鮑威爾於10月6日的公開談話也表示，目前擔憂的是財政政策太少，就算後來證明支持的額度過多也沒有關係。

分析師認為，由於近期美國經濟回升狀況穩健，因此，短線上要再大幅增加貨幣寬鬆的可能性較低，將大致保持目前的政策基調為主，並等待國會通過更多財政政策支持經濟成長。若未來市場仍需更多政策援助，目前實施負利率應不在考慮選項內，將朝向擴大貸款額度，及擴大資產購買，並且可推出更強力的前瞻指引，以及在未來實施殖利率曲線控制工具（YCC）等來刺激經濟。

疫情 美國聯準會

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