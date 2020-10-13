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台電「點亮十三層」10月雙喜臨門 連獲美日設計大獎

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
台電首創以公共藝術活化文化資產推動中秋夜點亮十三層遺址的活動，吸引萬人齊聚瑞芳感動見證，拿下日本Good Design Award街廓與社區發展類別之獎項及美國MUSE Design Awards殊榮。記者許正宏攝影／報系資料照
台電首創以公共藝術活化文化資產推動中秋夜點亮十三層遺址的活動，吸引萬人齊聚瑞芳感動見證，拿下日本Good Design Award街廓與社區發展類別之獎項及美國MUSE Design Awards殊榮。記者許正宏攝影／報系資料照

台電點亮十三層遺址」超狂，連奪世界大獎，10月雙喜臨門，再獲日本、美國設計大獎。

台電近年集結公司內公共藝術、公關與文創單位籌組跨部門團隊，攜手業界知名團隊投入文化藝術領域，去年首創以公共藝術活化文化資產推動中秋夜點亮十三層遺址的活動，吸引萬人齊聚瑞芳感動見證，於今年拿下2020德國紅點設計大獎最佳設計獎後，10月再獲得日本Good Design Award街廓與社區發展類別之獎項及美國MUSE Design Awards殊榮。

台電指出，十三層遺址過往為「水湳洞選煉廠」，也是亞洲最大的金礦選煉廠，1980年代末期隨礦產減少及台金公司結束營業轉由台電接管，後雖因土地金屬物質列為汙染控制場址，其文資價值仍獲肯定，陸續入選新北市歷史建築及世界文化遺產潛力點。

台電去年與國際照明大師周鍊、藝術家何采柔及一隱照明設計團隊合作點亮塵封超過30年的十三層遺址，今年6月獲北美照明協會獎項後，10月1日再從Good Design Award近5000件參賽作品中脫穎而出獲得街廓與社區發展（Block and community development）領域獎項，與台灣鐵路、新竹市政府及客家委員會同享榮耀。8日更再獲美國MUSE Design Awards肯定，一舉拿下文化遺產設計類鉑金獎及地景改造設計類銀獎。

台電表示，這次以全新的公共藝術概念及首創汙染用地再利用的模式，在確保民眾不受影響之下，嘗試以「遠觀型」公共藝術推動文資活化，與揚名國際的照明大師周鍊及藝術家何采柔等人合作，採用低色溫的「光」，以不干擾四周環境的手法點亮十三層遺址，為素有黃金山城之稱的瑞芳地區打造天空之城般的壯觀夜景，再添一分歷史氛圍，並結合當地居民發展夜晚景點，延長旅客停留時間，與在地民眾共同打造地方創生，今年9月也獲得亞洲企業社會責任獎中的社會公益發展獎肯定。

台電強調，期許以十三層遺址為起點，持續與社會各界溝通並積極打造永續文資，以多元面貌走入人群。台電現正修復金瓜石神社及太子賓館等古蹟，台電將以殘跡保留、保護梁柱不倒方式修復金瓜石神社，預計2021年完成，還將結合擴增實境（Augmented Reality，AR）技術，屆時可讓民眾如穿越時空般體驗當年神社氣氛，不只點亮十三層遺址，更點亮整個金瓜石地區的觀光與發展。

台電 遺址

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