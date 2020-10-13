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寬鬆政策前景向好 資金主要流入美國固定收益型ETF

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導
美國總統川普確診後迅速出院緩解市場憂慮，一度喊停的刺激法案談判，也在川普改口後迅速帶動市場情緒轉好，激勵全球股市普遍上揚，近週股債型ETF均持續吸引資金流入。美聯社
美國總統川普確診後迅速出院緩解市場憂慮，一度喊停的刺激法案談判，也在川普改口後迅速帶動市場情緒轉好，激勵全球股市普遍上揚，近週股債型ETF均持續吸引資金流入。美聯社

美國總統川普確診後迅速出院緩解市場憂慮，一度喊停的刺激法案談判，也在川普改口後迅速帶動市場情緒轉好，同時聯準會官員稱還有貨幣政策空間，將評估進一步購債計畫，風險偏好升溫，激勵全球股市普遍上揚，近週股債型ETF均持續吸引資金流入。

依據彭博資訊統計，截至2020/10/9過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金近週淨流入141.7億美元，其中主要流入美國與全球股票型ETF，近週資金分別淨流入80.3億與29.3億美元，日本股票型ETF近週資金淨流入12.1億美元，新興市場及亞太股票型ETF近週資金分別淨流入4.9億、4.6億美元，歐洲股票型ETF近週小幅淨流入1.7億美元，而中國股票型ETF近週則淨流出0.6億美元最多。

富蘭克林證券投顧分析，擺脫九月以來的市場震盪，全球股市在經濟回溫及寬鬆政策期待下連兩週上漲，儘管全球多國新增確診人數攀升讓政府必須提高防疫等級，但住院率及死亡率遠低於疫情爆發初期，輔以市場對疫苗試驗結果的期待，疫情對市場的影響鈍化。展望後市，11/3美國選舉、美國財政刺激政策協商及財報等消息面將持續主導盤勢，建議投資人採取多元布局策略，包括納入高評級債券及美國平衡型基金，降低投組波動，並透過分批加碼及定期定額美股及新興亞股，靜待美國選舉變數消散後的基本面行情。

近期拜登民調領先川普的幅度擴大，降低出現爭議性選舉結果或結果延後出爐的可能，市場預期民主黨全面執政機率升高，有望推出比目前研擬2.2兆美元更大規模的財政刺激政策，有助提振美國經濟，激勵內需、基礎建設等傳產股與新興股市轉強，而財政赤字擴大將壓抑美元，引導資金回流新興股市，但若民主黨全面執政，未來政策方向有可能出現較大變動(例如加稅)，須留意政策細節，建議投資人樂觀中仍需保有風險意識。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅指出，無論是採取單一支付者制度的歐洲及日本，或是美國管理醫療機構均有意壓低藥品成本，預期將使產業持續面臨溫和的藥價逆風，若由民主黨取得國會多數，可能會有更廣泛的醫療改革政策推出，但預期雖有頭條風險，部分尖銳的改革提案卻不易實施，將密切關注情勢發展。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，雲端運算成本的降低，使許多科技發展成為可能，預估雲端運算長線商機上看3~5兆美元，且成長期可望延續很長時間，目前布局除了耳熟能詳的亞馬遜、微軟等大型龍頭企業之外，持續在市場關注度較少，但具有龐大發展空間的潛力股中尋找投資機會。

ETF 雲端運算

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