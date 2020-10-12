企併法擬修正釋利多 KPMG：建議有條件擴大適用

經濟部日前預告《企業併購法》部分條文修正草案，安侯建業聯合會計師事務所今（12）日表示，此次修法將解決營業秘密無法於併購過程中被辨視、產生節稅效益的缺點，建議可以給予有條件回溯擴大適用，嘉惠目前尚未核課稅捐的併購案件。

安侯建業稅務投資部會計師陳志愷表示，為擴大經營規模、跨足不同地區市場，企業越來越需要併購，但是節稅管道上卻有限制，依據現行《所得稅法》及企併法規定，買家取得廠房設備等有形資產，固然可以攤銷併購費用；但可以分年攤銷費用的無形資產，只限於營業權、著作權、商標權、專利權等法定權利及各種特許權，其他可辨視的無形資產，卻因並非法定列舉項目，因而無法適用列費規定，其實不太合理。

陳志愷表示，經濟部日前預告的企併法修正草案，將可列舉攤銷費用的無形資產，加入積體電路布局權、植物品種權、漁業權、礦業權、水權、營業秘密及電腦軟體等，尤其是新增了「營業秘密」這一項，為未來企業併購大大鬆綁了原有的限制。

若修法草案能如期通過，未來在企業透過併購，取得符合《營業秘密法》要件的方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營的資訊，包括被併購方原本已簽訂的合約、行銷權等，都可以依法攤銷併購費用。

陳志愷建議，此次修法可以解決企業併購過程中，在無形資產費用認列上遭遇的不合理現象，建議主管機關可以考慮酌量放寬嘉惠對象，讓在法令公布日之前，尚未經國稅局核課的營所稅申報案，以及還在復查程序，最終核課結果還沒確定的營所稅申報案，都可擴大適用。