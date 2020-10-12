快訊

涉台諜案又一人！央視：卓榮泰前助理試圖策反大陸人員

空姐按規定全身防護卻再傳染疫？指揮中心點出關鍵

企併法擬修正釋利多 KPMG：建議有條件擴大適用

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

經濟部日前預告《企業併購法》部分條文修正草案，安侯建業聯合會計師事務所今（12）日表示，此次修法將解決營業秘密無法於併購過程中被辨視、產生節稅效益的缺點，建議可以給予有條件回溯擴大適用，嘉惠目前尚未核課稅捐的併購案件。

安侯建業稅務投資部會計師陳志愷表示，為擴大經營規模、跨足不同地區市場，企業越來越需要併購，但是節稅管道上卻有限制，依據現行《所得稅法》及企併法規定，買家取得廠房設備等有形資產，固然可以攤銷併購費用；但可以分年攤銷費用的無形資產，只限於營業權、著作權、商標權、專利權等法定權利及各種特許權，其他可辨視的無形資產，卻因並非法定列舉項目，因而無法適用列費規定，其實不太合理。

陳志愷表示，經濟部日前預告的企併法修正草案，將可列舉攤銷費用的無形資產，加入積體電路布局權、植物品種權、漁業權、礦業權、水權、營業秘密及電腦軟體等，尤其是新增了「營業秘密」這一項，為未來企業併購大大鬆綁了原有的限制。

若修法草案能如期通過，未來在企業透過併購，取得符合《營業秘密法》要件的方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營的資訊，包括被併購方原本已簽訂的合約、行銷權等，都可以依法攤銷併購費用。

陳志愷建議，此次修法可以解決企業併購過程中，在無形資產費用認列上遭遇的不合理現象，建議主管機關可以考慮酌量放寬嘉惠對象，讓在法令公布日之前，尚未經國稅局核課的營所稅申報案，以及還在復查程序，最終核課結果還沒確定的營所稅申報案，都可擴大適用。

併購 經濟部 營所稅

延伸閱讀

智能稅務服務營業稅先行 掌握源頭稅目

後疫情時代資安危機 KPMG：傳統三防線已無法滿足

避免求職個資外洩 KPMG：找到工作後要求刪除求職資料

財長：降營所稅 不是時候

相關新聞

期交所舉行年度期貨商座談 捐贈400萬元給打火兄弟

台灣期貨交易所今天舉辦年度期貨商負責人座談會，會議由期交所董事長吳自心主持，除辦理座談會外，會中並舉行公益捐贈儀式，捐贈...

國安基金達成護盤任務 決定退場

國安基金今（12）日下午召開例行委員會議，決議終止授權護盤，這波護盤任務順利達成，也創下歷次護盤動用子彈最少紀錄。

外籍離岸風電人員來台防疫鬆綁 經部擬視時機申請

經濟部長王美花今天說，台灣在離岸風電國產化進程中難免會遇到技術問題，經部會全力支持；另外，目前也在思考適當時機向指揮中心...

離岸風電要走得永續 經濟部常次：3隻腳需同時站穩

經濟部常務次長林全能今（12）日指出，台灣發展離岸風電，有「3隻腳」一定要同時站穩，包括：風場如期建置、本土在地供應鏈有...

網路購物不實廣告多 公平會宣導對象將納臉書

網路購物廣告不實案件頻傳，公平會主委黃美瑛今天表示，10月下旬將召開座談會與業者溝通，且會積極請臉書（Facebook）...

沃旭砍單影響風電本土化？林全能：「砍單說」太過粗糙

先前傳出沃旭擬砍掉興達海基風機訂單，風電本土化恐瓦解一事。對此，經濟部常務次長林全能今（12）日接受媒體訪問時表示，用「...

【綠能跛腳】蔡政府喊2025再生能源達20％ 3大劣勢恐會跳票

根據蔡政府「非核家園」政策，2025年再生能源發電占比要達到20％，其中以太陽光電及離岸風電為主，分別要達到20GW（千萬瓦）與5.7GW。只是，蔡政府任期已來到第二任，距離2025只剩4年，盤點目前的進度，恐怕跳票在即…

境外資金匯回專法明年落日 財長確定不延長

海外資金匯回專法上路1年多，截至今年9月底，共計匯回2157億元，超出低標1300億元，離中推估目標4200多億元還有一...

離岸風電要穩健永續 經部：3隻腳需同時建立

經濟部次長林全能今天說，風場如期建置、本土供應鏈有自己的能量、生態環境共融等「3隻腳」要同時建立，離岸風電才能走得遠、走...

追尋收益趨勢延續性 亞洲高收債可望獲得青睞

北半球進入秋冬，歐美國家及巴西、印度等國疫情再度擴散，二度疫情風險高，使得全球各地經濟活動復甦趨緩，加上有美國總統大選等...

國安基金委員會今開例會 財長坦言第三季未加碼

國安基金委員會今天下午舉行例行會議，將討論是否繼續護盤，若繼續護盤將創史上最長護盤的紀錄。財政部長蘇建榮今早在立法院表示...

退撫基金前8月賺147億 明年收益率目標4.05%

立法院司法及法制委員會今上午邀請考試院秘書長、考選部長、銓敘部長及公務員保訓會主委列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。...

熱門新聞

國安基金達成護盤任務 決定退場

iPhone最大換機潮來了 鴻海、和碩營收將攀峰

特斯拉：10月15日起收取超級充電站使用費

美管制大陸 再鎖定雙D

汎德永業掛牌大演蜜月行情 中籤幸運兒現賺12萬

東洋取得德國新冠肺炎疫苗有條件授權書

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。