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大台南會展中心營運移轉案 經濟部公告招商

經濟日報 / 記者林于蘅／即時報導

大台南會展中心位於台南高鐵特定區及沙崙智慧綠能科學城內，預定2022年落成啟用。經濟部今（12）日表示，「大台南會展中心營運移轉案」已正式公告招商，依促進民間參與公共建設法及其相關規定，引進民間經營創意與活力，以公開招商委託民間機構營運管理大台南會展中心。

大台南會展中心由經濟部投資20.02億元興建，交通便利且是首座取得智慧建築的國際會展中心，總建築樓地板面積約4.2萬平方公尺，規劃一間1,000人大會議廳、一間800人中會議廳、五間100人小會議廳及三間20人會議室，亦可視其會展活動需求，彈性隔間為500人、300人、250人、60人及40人之會議空間。

而展場空間規劃有601個標準攤位，並以無柱空間設計，兼具多功能會議廳及表演廳功能，最多可舉辦5,500人之會議及活動，提供主辦單位多元運用方式。此外，大台南會展中心已取得智慧建築及綠建築銀級兩項證照，將強化台灣為亞洲會展重鎮之國際地位與形象。

經濟部表示，「大台南會展中心營運移轉案」招商文件已於10月5日公告於財政部「民間參與公共建設資訊」網站，並訂10月15日下午2時30分於貿易局大禮堂舉辦招商說明會，針對招商條件、委託營運機制及甄審委員會審定之評定方式及評審時程等內容與潛在投資人進行說明，並與現場潛在投資人交流。

經濟部 智慧建築

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