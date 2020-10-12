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國安基金達成護盤任務 決定退場

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國安基金達成護盤任務 決定退場

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
國安基金今（12）日下午召開例行委員會議，決議終止授權護盤。本報資料照片
國安基金今（12）日下午召開例行委員會議，決議終止授權護盤。本報資料照片

國安基金今（12）日下午召開例行委員會議，決議終止授權護盤，這波護盤任務順利達成，也創下歷次護盤動用子彈最少紀錄。

根據財政部資料，歷次國安基金啟動護盤，動用護盤子彈最少的是第三次，2004年的16.28億元。

今年3月疫情引爆全球股災，國安基金在3月19日召開臨時委員會議，決議授權執行秘書啟動護盤；4月13日、7月15日國安基金分別召開例行委員會議，決議繼續授權。

今天下午國安基金將再度召開例行委員會議，由於股市已回穩，國安基金任務達成，決議終止授權護盤。

國安基金決定退場的原因，包括從上次例會到現在，國際疫情雖仍嚴重，但國際股市並沒有太大動盪，台股也相當持穩。以及國外疫苗研發已進入臨床試驗第三期，國內疫苗研發也開始展開臨床試驗，這些情況都不同於7月期間的不確定狀況。

面對美國總統大選、美中貿易衝突等國際變數，未來市場若有必要時，國安基金可隨時臨時召開委員會議，討論是否再度啟動護盤機制。

國安基金 護盤 疫情

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