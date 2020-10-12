離岸風電要走得永續 經濟部常次：3隻腳需同時站穩

經濟部常務次長林全能今（12）日指出，台灣發展離岸風電，有「3隻腳」一定要同時站穩，包括：風場如期建置、本土在地供應鏈有自己的能量，以及生態和環境的融合，同時並進的建立起來。如此一來，離岸風電才能走得遠、走得穩健、走得永續。

林全能今日出席「2020台灣風力發電產業協會會員大會暨離岸風電海洋機械製造交流會」，他致詞時表示，過去離岸風電發展過程中遭遇許多困難，也面對許多挑戰，但都一一克服，而且有正向成果，像是風場開發順利、台灣已在發展本土供應鏈能量…等。

雖然台灣有颱風、也是多地震環境，原本擔憂不太適合發展離岸風電，不過，林全能指出，從民國106年示範風機到108年首座20架的示範風場，驗證台灣是能夠發展離岸風電，甚至技術也能充分支援，未來幾年遴選風場、競價風場他認為都會順利建立起來，也要如期做到。

林全能今日也特別提到，離岸風電本土供應鏈在建置過程中面臨許多困難和挑戰，但也朝正向發展，如台北港、興達港2個重要供應鏈體系建構已進入生產最後階段，台中港也看到完整的風力發電供應鏈聚落，未來也會持續強化，且都會非常完整。