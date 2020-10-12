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高雄加工區15日聯合徵才 華新科、頎邦等釋875職缺

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

經濟部加工出口區管理處今（12）日指出，將與高雄市政府訓練就業中心合作於10月15日舉辦徵才活動，包括華新科技（2492）、頎邦科技（6147）、銳康科技、旭宏科技、華東科技（8110）、天二科技及志昱科技及明安國際（8938）等八家知名企業，總計提供875個職缺。

經濟部加工處說明，本次現場徵才活動於10月15日上午9時30分至11時在高雄分處後棟第一訓練教室舉辦，職缺項目包括電鍍工程師、品保員、技術員及操作工等，部份廠商還提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供餐等福利。

加工處高雄分處表示，每月定點定時於園區內舉辦現場徵才活動，可創造區內廠商、勞工朋友及求職人員三贏的效益，並加速提高媒合成功機會，也是啟動高雄加工區成長的動力來源；而求職者可把握與雇主面對面應徵機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率。

徵才活動 經濟部 求職

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