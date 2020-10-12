高雄加工區15日聯合徵才 華新科、頎邦等釋875職缺

根據蔡政府「非核家園」政策，2025年再生能源發電占比要達到20％，其中以太陽光電及離岸風電為主，分別要達到20GW（千萬瓦）與5.7GW。只是，蔡政府任期已來到第二任，距離2025只剩4年，盤點目前的進度，恐怕跳票在即…

2020-10-12 12:37