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沃旭砍單影響風電本土化？林全能：「砍單說」太過粗糙

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部次長林全能。記者林伯東／攝影
經濟部次長林全能。記者林伯東／攝影

先前傳出沃旭擬砍掉興達海基風機訂單，風電本土化恐瓦解一事。對此，經濟部常務次長林全能今（12）日接受媒體訪問時表示，用「砍單」兩個字是過於粗糙的說法，不應該說是砍單。林全能強調，這是過程中發現生產能力還無法建構完整，品質能量還沒有出來，所以應隨環境調整，把生產能量、品質管理做到位。

林全能今日出席「2020台灣風力發電產業協會會員大會暨離岸風電海洋機械製造交流會」前指出，能源轉型是執政團隊相當重要的工作，其中離岸風電又是重要推動項目，105年政府開始積極推動離岸風電發展，106年完成2座示範風機，108年完成1座示範風場在苗栗，今年陸續還會有示範風場將完工。

林全能指出，離岸風電風場開發非常順利，代表本土在地供應鏈要能夠支援這樣的發展，無論是現在的示範、遴選，或未來的競價和區塊開發，遴選讓風場的建構與國內供應鏈體系可以結合在一起。而這當中台灣風力發電產業協會就扮演很重要的橋樑角色，把國內離岸風電本土的供應鏈體系能量建立起來，使其走得更穩、更遠、更深入、更永續。

至於針對先前傳出的沃旭砍單一事，林全能強調，用「砍單」兩個字是太過粗糙的說法，不應該是砍單，而是在過程中發現生產能力還未建構的非常完整，品質能量還沒有出來，應隨環境做適當的調整，大家在調整底下，建立生產能力和品質管理體系，同時確保交期都能夠做到最到位。

林全能表示，遴選是建立能量的階段，一定會遭遇困難，要坦誠，也要接受這樣的情形，面對困難挑戰，即時做到更到位，未來在競價和區塊開發階段，便能藉由遴選階段建立的能量，創造更多的價值，這才是最重要的。

離岸風電

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