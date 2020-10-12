境外資金匯回專法明年落日 財長確定不延長

海外資金匯回專法上路1年多，截至今年9月底，共計匯回2157億元，超出低標1300億元，離中推估目標4200多億元還有一段距離。財政部長蘇建榮今天表示，對於資金匯回專法的表現的滿意度是「還可以」，重申專法兩年截止不會再延長，實施期滿後一年內會規劃反避稅措施「受控外國公司（CFC）」，報請行政院核定施行日期。

蘇建榮今天出席立法院財委會備詢，對資金專法績效，立委賴士葆指出，所謂首年1300多億元目標，是當時的低推估目標（最保守估計），若比中推估目標4200多億還有一段距離。專法第2年稅率提高，優惠減少，恐更難達成目標，是否考慮延長實施。蘇建榮明確表示，不會再延長。

立委莊瑞雄表示，海外資金匯回個人主要來源地是香港，可見主要是大陸台商的獲利匯回，實施一年匯回金額才過低標，是否符合預期？蘇建榮表示，離中推估的量有一段距離，但2100多億元回來對國內經濟挹助很大。

蘇建榮表示，資金匯回專法給比較低稅率，但不透過專法，依據既有法令、透過解釋令匯回的金額更多，因為不是所得不用課稅。從目前外資匯出，但股市及房市的表現都不錯，新台幣也升值，反映出台商資金匯回除了專法還有其他管道回來的現象。

莊瑞雄詢問，專法實施期滿後 CFC制度是否會上路，上市櫃公司海外未分配估計高達6兆，若可引導回台投資，對國內是很大的挹助。蘇建榮表示，依據立院附帶決議，明年就會規劃相關措施。

賴士葆指出，9月房市交易量年增二成以上，資金專法規定，匯回資金有5%資金可自由運用，換算目前規模約100多億元，是否成為炒房幫手。 立法委員江永昌也憂心此筆沒有追蹤流向的額度，可能進了房市。

蘇建榮澄清，資金專法中有嚴格規定，匯回資金在一定時間內不能投資不動產及不動產證券化商品，包括自由運用部分的資金也不可以。至於非依專法匯回的資金，要跨部會檢討。

財政部8日在行政院的報告，海外資金專法從2019年8月15日上路至今年9月底，存入專戶的金額有2157億元，比原先預期的1300多億，超出800億元。