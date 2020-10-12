追尋收益趨勢延續性 亞洲高收債可望獲得青睞

北半球進入秋冬，歐美國家及巴西、印度等國疫情再度擴散，二度疫情風險高，使得全球各地經濟活動復甦趨緩，加上有美國總統大選等不確定因素干擾，投資布局宜鎖定兼顧固定收益及抗跌性佳、率先復甦的亞洲市場為主。看好亞洲高收益債具備收益好、波動低、違約低等優勢，國泰投信於10月12日起募集國泰亞洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)，可讓債券投資配置更豐收。.

國泰投信債券投資部基金經理人吳艷琴表示，全球疫情擴散，惟亞洲多數國家度過疫情高峰期，率先復甦。而亞洲高收益債相較於其他債券，具備存續期間短且波動低的優勢，收益率達7.75%更是領先其他債市，整體看來，亞高收債市具備三大優勢：

優勢一、收益好

根據IMF統計，亞洲青壯年人口數達31.4億人，人口紅利支撐經濟成長，且企業營運狀況及財務體質不斷改善，償債能力提升，在實質基本面支撐下，亞洲高收益債券的收益率較其他地區具吸引力，收益可期。

優勢二、波動低

亞洲高收益債存續期間較短，且來自亞洲當地的投資人占比高，市場多數時間較為穩定，波動率不高，與股市及其他新興市場國家債券、全球政府債券的相關性偏低，有助於分散投資風險。

優勢三、違約低

在穩健的經濟基本面及有利的市場結構下，亞洲高收益債的違約率普遍較其他地區低，遇利空好淡定。

低利環境持續，使得資金追逐收益型產品，亞洲高收益債券相對較高的收益率尤其具備投資吸引力，資產配置中搭配部分債券資產，當股票資產拉回時，可以讓資產配置有更多彈性，因應市場上的價格波動，讓投資組合更為抗跌。國泰亞洲高收益債券基金是後疫情時代債市配置的投資首選，10月12日起，一同掌握與亞洲市場收益成長的機會。