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國安基金委員會今開例會 財長坦言第三季未加碼

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導
國安基金委員會今天下午舉行例行會議，將討論是否繼續護盤。聯合報系資料照片
國安基金委員會今天下午舉行例行會議，將討論是否繼續護盤。聯合報系資料照片

國安基金委員會今天下午舉行例行會議，將討論是否繼續護盤，若繼續護盤將創史上最長護盤的紀錄。財政部長蘇建榮今早在立法院表示，國安基金進退場，尊重委員會決定，目前國內疫情控制穩定，但國際疫情仍在升溫，前9月出口仍正成長，委員會都將綜合考量， 他坦言第三季國安基金並未加碼。

蘇建榮今天赴立法院財政委員會進行報告，會前受訪表示，國安基金委員會今天召開第三季例會，討論是否退場，會尊重委員會會議決定。

立委林德福、賴士葆及曾銘宗都提到國安基金，認為現在成交量高且隨時可以進場，應減少國安基金對市場的干預。立委莊瑞雄也指出，國人希望看到股市榮景，國內環境來看也值得「萬三」的表現，現在國安基金繼續護盤聽起來怪怪的，健康嗎？蘇建榮表示，開會時會適當轉達委員們的意見。

國安基金過去共進場七次，目前時間最長的一次為2015年8月，總共護盤長達232天，若12日決議持續護盤，可望刷新紀錄，成為史上最長護盤的一次。蘇建榮表示，之前國安基金六次進場只有一次虧損，其他獲利都不錯，這次三月進場到現在。

林德福表示，國安基金七月時因國外疫情可能再起，市場不確定性高，所以繼續護盤，現在還有美國總統大選、中共騷擾等不確定性，是否仍會繼續護盤？蘇建榮表示，委員會將針對國際及國內經濟情勢進行分析，我國基本面相對穩健，股市有資金行情，受國際股市影響大，近期成交量雖有萎縮但上週五又回升，整體來看比去年好。

林德福指出，國安基金根本沒進場，護盤只是緩子，立法院也無法監督，質疑進退場太政治化，不退場又不護盤。

賴士葆表示，國安基金進場現在實際投入股市才不到8億元，我國疫情表現這麼好，應暫時可以停止護盤，等情況來了再召開緊急會議進場，不需延長護盤、背上干預市場的罵名。台灣的股市成交量不差，證交稅稅收年增65.6％，國安基金的點火是看量不是價，現在其實不需要。

國安基金 護盤 疫情

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