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狙擊手的末日？科技進步下 狙擊手的轉型未來式

5G人力缺口逾3萬人 立委籲公平會追蹤高通和解案後續

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

立委謝衣鳳今（12）日在立法院經濟委員會中質詢指出，我國5G人才的人力缺口高達3萬多人，公平會去年與高通公司和解，是否有確實要求高通公司必須落實用投資帶動5G人才的培養和就業？對此，公平會主委黃美瑛答詢表示，公平會定期每一季都有進行跨部會工作小組會議，追蹤高通公司的執行狀況。

謝衣鳳指出，去年公平會與高通公司達成和解，高通公司並提6大承諾，未來5年將投資台灣逾7億美元（約新台幣215億元），甚至高通公司之後還再提出5年產業投資方案，聚焦「5G技術產品與開發」，但這部分公平會有無要求高通公司要用投資，帶動5G相關人才的培養與就業？

對此，黃美瑛答詢表示，高通公司所提的「成立台灣營運與製造工程暨測試中心」、「5G技術產品與開發」、「協助台灣OEM廠商拓展全球市場及開發新興產品」、「在台灣進行研發新創及生態系發展」等4大計畫領域，這對台灣半導體、資通訊產業的相關廠商、大專院校及新創事業都會帶來正面影響，並有助於產學界研發能量提升。

黃美瑛進一步指出，高通公司也參與5G企業專網，並投入創新的解決方案，每年亦會舉辦2~3場的教育訓練，培育5Ｇ相關人才，而公平會則會定期於每一季都有進行跨部會小組會議，追蹤高通公司的落實情形。

謝衣鳳再進一步質詢，公平會是否亦有針對5G人才缺口問題和國發會、勞動部進行跨部會共同的溝通和討論。對此，黃美瑛答詢表示，目前公平會僅針對高通公司在法院達成的方案，要求其落實和執行，尚未針對5G人才短缺問題參與過跨部會的討論。

謝衣鳳表示，公平會宜積極針對5G人才培育問題，與高通公司進行溝通協調，堅持培育5G人才的台灣需求。

高通 5G 公平會

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