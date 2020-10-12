快訊

iPhone最大換機潮來了 鴻海、和碩營收將攀峰

美國擴大紓困再成焦點 高收益債券隨漲抗震

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

近期市場干擾雜音較多，有美國總統大選、美元匯率與新冠疫情二度擴散等議題備受關注，而財政刺激談判出現轉機，美國十年公債殖利率上揚。富蘭克林華美投信認為，全球市場仍觀望美國總統大選結果，接近11月市場波動度可能提高，不妨將全球高收益債納入考量，由於具債息收益，可降低股票波動度，建議持續長期納入核心持有。

由於美國總統川普呼籲向在疫情中遭受重創的航空業提供約250億美元的援助計畫，眾議院議長裴洛西也暗示對單就航空業的紓困法案持開放態度，儘管並未同意單獨發放1,200美元支票，聯準會9月會議紀要顯示，缺乏國會的新刺激法案援助，將威脅到美國經濟復甦，未來可能討論調整債券購買計畫，但市場反應不大。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明表示，觀察債市近期表現，財政刺激的希望提振各天期公債上揚，殖利率曲線趨陡，公債及投資級債下跌，利率上揚令投資級各產業債跌多漲少，但房地產抵押債收紅，高收益各產業債券則表現漲跌互見，娛樂及汽車產業債券上揚、而航空債券收黑，但並不影響整體表現。

張瑞明分析，美國高收債信用循環有機會在未來幾個月進入轉折，高收益債券的違約率目前已經來到高原期，據美銀預估，未來12個月高收益債違約率約來到10 %至15%間，且預估美國2023年之前不會升息，在低利環境維持下，全球高收益債市仍有利可圖。

張瑞明表示，美股近兩年歷經2度大幅修正接V型反轉(18Q4-19Q1、20Q1-20Q2)的劇烈變化，同步牽動高收益債市，考驗投資組合隨漲抗震能力；再相較於2000年科技泡沫化與2008年發生連環信用事件衝擊，今年新冠病毒(COVID-19)疫情影響，高收益債券確實修正一波，但相較過去，此波疫情衝擊餘震時間較短，回復速度也相對過去兩次事件較快。

富蘭克林華美投信認為，由於美國低利率環境仍維持至少2年時間，龐大的資金動能也才開始釋放，超低利環境預期將促使資金流向風險性資產，預估全球高收益債未來一年仍可以持續有發展空間，加上債券具有固定收益的特性，可作為波動市場中的分散風險選擇，建議投資人不妨持續長期核心布局，並搭配全球股票與科技型基金，一同作資產配置規劃。

債券 疫情 公債

延伸閱讀

櫃買活絡市場 加速接軌國際

債券ETF、ETN 抽獎揭曉

期貨商論壇／原油期 後市有壓

美國商機日周四登場 18美企參與

相關新聞

美揪英德 籌設「安全旅行走廊」

知情人士透露，美國聯邦政府正與一些國家協商，以建立開放的「安全旅行走廊」，若能順利達成協議，不僅將使美國旅客能飛往某些海...

今天開盤前 五件國際事不可不知

美國總統川普和眾議院議長裴洛西互相指責對方應對刺激案談判缺乏進展負起責任，白宮經濟顧問庫德洛稱，他預測談判還會繼續進行。...

飛機零件回收業 景氣復甦

在新冠肺炎疫情迫使大批客機停飛之際，飛機零件回收產業正出現景氣回升的初步跡象，原因是航空公司為壓低飛機維護成本，正加快飛...

防疫後遺症 全球塑膠汙染加劇

新冠疫情不僅是全球公衛危機，也成為環保領域的噩夢。這場疫情使防護面罩、手套、外帶食物容器、及網購產品的氣泡布需求激增，但...

世界經濟 東強西弱

新冠肺炎擴散全球迄今，由於防疫成效東強、西弱，導致亞太多國的經濟表現遠優於歐美國家。中國大陸、台灣及其他亞太經濟體之前雖...

白宮新刺激方案 兩面不討好

白宮提出規模1.8兆美元的新經濟刺激方案，不僅飽受對手民主黨抨擊，連自家共和黨的國會議員都不捧場，致使要在11月3日總統...

全球糧食危機 恐惡化

在世界糧食計畫署（WFP）獲諾貝爾和平獎同日，美國政府的最新數據顯示，全球農作物供應緊俏，可能引發糧價持續走高，導致全球...

G20財長會 聚焦援助窮國

國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（WB）本周將舉行年會，20國集團（G20）財金首長將召開視訊會議，儘管G20預估不會在...

川普轉彎 降低對美企傷害

美中科技戰的戰火，隨著美國總統大選倒數、川普選情告急而再次升溫，但川普政府的策略似有轉彎的跡象，從最初期打壓華為等品牌／...

川普大讚的雷傑納榮製藥股價大漲 為何華爾街卻認為是噩夢

製藥公司通常會重金找來名人代言，美國總統川普上周盛讚雷傑納榮公司（Regeneron）新冠實驗藥的療效，該公司股票9日收盤價已較9月11日上漲超過10%，然而華爾街分析師卻覺得川普的推薦不是好事，甚至是「一場噩夢」。為什麼？

6件拍品破億港元成交！蘇富比香港秋拍締造8項新紀錄

自10月3日起一連共16場的蘇富比（Sotheby’s）香港2020年秋季拍賣，於10月9日圓滿收槌。共拍出1,837項...

北京鐵桿兄弟倒戈？ 巴基斯坦也禁TikTok

中國大陸短影音應用程式TikTok遭美國及印度封殺後，和中方關係友好的巴基斯坦近日也宣布禁用TikTok，理由是收到社會...

熱門新聞

金正恩怎麼了？閱兵演說頻致謝、道歉甚至落淚

美國務卿龐培歐：中國在中印邊界集結6萬大軍

老翁20年囤6萬件珍藏！家人整理遺物發現拍賣價竟高達1.5億

神蹟顯靈！地上浮現10年前消失聖母畫 信徒放蠟燭鮮花祈禱

川普公開要求官員對付政敵 紐時痛批獨裁

白宫醫師：川普不再有傳染新冠病毒的風險

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。