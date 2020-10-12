美國擴大紓困再成焦點 高收益債券隨漲抗震

近期市場干擾雜音較多，有美國總統大選、美元匯率與新冠疫情二度擴散等議題備受關注，而財政刺激談判出現轉機，美國十年公債殖利率上揚。富蘭克林華美投信認為，全球市場仍觀望美國總統大選結果，接近11月市場波動度可能提高，不妨將全球高收益債納入考量，由於具債息收益，可降低股票波動度，建議持續長期納入核心持有。

由於美國總統川普呼籲向在疫情中遭受重創的航空業提供約250億美元的援助計畫，眾議院議長裴洛西也暗示對單就航空業的紓困法案持開放態度，儘管並未同意單獨發放1,200美元支票，聯準會9月會議紀要顯示，缺乏國會的新刺激法案援助，將威脅到美國經濟復甦，未來可能討論調整債券購買計畫，但市場反應不大。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明表示，觀察債市近期表現，財政刺激的希望提振各天期公債上揚，殖利率曲線趨陡，公債及投資級債下跌，利率上揚令投資級各產業債跌多漲少，但房地產抵押債收紅，高收益各產業債券則表現漲跌互見，娛樂及汽車產業債券上揚、而航空債券收黑，但並不影響整體表現。

張瑞明分析，美國高收債信用循環有機會在未來幾個月進入轉折，高收益債券的違約率目前已經來到高原期，據美銀預估，未來12個月高收益債違約率約來到10 %至15%間，且預估美國2023年之前不會升息，在低利環境維持下，全球高收益債市仍有利可圖。

張瑞明表示，美股近兩年歷經2度大幅修正接V型反轉(18Q4-19Q1、20Q1-20Q2)的劇烈變化，同步牽動高收益債市，考驗投資組合隨漲抗震能力；再相較於2000年科技泡沫化與2008年發生連環信用事件衝擊，今年新冠病毒(COVID-19)疫情影響，高收益債券確實修正一波，但相較過去，此波疫情衝擊餘震時間較短，回復速度也相對過去兩次事件較快。

富蘭克林華美投信認為，由於美國低利率環境仍維持至少2年時間，龐大的資金動能也才開始釋放，超低利環境預期將促使資金流向風險性資產，預估全球高收益債未來一年仍可以持續有發展空間，加上債券具有固定收益的特性，可作為波動市場中的分散風險選擇，建議投資人不妨持續長期核心布局，並搭配全球股票與科技型基金，一同作資產配置規劃。