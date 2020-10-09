蔡英文總統國慶演講搶先看　談四個主題

明（10）日是中華民國109年國慶，蔡英文總統將發表國慶演講，主題為「團結台灣，自信前行」，內容將分為台灣防疫成果、新情勢下的新台灣經濟戰略、強調以堅實國防維護國家安全，以及台灣用積極作為參與區域合作等四個部分。

總統演講的第一部分是「台灣防疫成果貢獻國際」。總統府表示，今年國慶特別邀請防疫英雄領唱國歌，總統感謝防疫英雄對台灣的付出，也將以此闡述全球疫情危機，讓國際社會看見台灣「堅韌之島」的面貌，越來越清晰，也比過去任何時期都更加亮眼。

總統認為，雖然今年辛苦險峻，但因為無數防疫英雄的努力付出，全體國人的團結一致，證明國家逆境生存能力，也建立國民自信，而國際社會對於台灣的支持，也給予我們更多自信前行的勇氣。

演講的第二部分是「闡述新情勢下的新台灣經濟戰略」。總統將說明，台灣雖是疫情下全球少數維持經濟正成長的國家，但全球疫情仍嚴峻的情勢下，我們必須對疫情後的全球經濟發展，在過去各項產業政策及國際經貿合作基礎上超前部署，打造國人期待的新台灣經濟。

這包括了三大策略：第一、全方位投入供應鏈重組，讓台灣成為全球供應鏈不可或缺的關鍵力量；第二、打造台灣成為國際資本、人才及數位技術匯聚的重鎮；第三、全力落實經濟社會的均衡發展，讓台灣經濟發展的成果讓全體國人所共享。

演講的第三部分將「強調以堅實國防維護國家安全」。總統認為，堅實的防衛決心和實力，才能保障國家安全並維護區域和平。總統將以親身訪視各營區的體會，誠摯感念國軍的英勇奉獻，並代表國家及國人感謝全體國軍的堅守崗位、保家衛國。

總統也將再次揭示打造堅實國防的重點任務，諸如強化防衛戰力現代化、加速提升不對稱戰力、提升國軍專業素養、建立有效後備戰力等，並與周邊國家強化安全夥伴角色，透過各項方案，讓全民國防更為堅實，以維護國家安全。

至於第四部分則是「台灣用積極作為參與區域合作」。總統將會強調，我們要將變局的試煉，轉化為歷史的機遇。堅持主權及民主的原則不變，但策略上將靈活應變，更將積極參與未來的國際和區域新秩序的建立，不但要維持和平及促進繁榮發展，也要將進步及良善的價值，推廣到全世界。當前全球都高度關注印太及兩岸局勢變化，我們堅守原則，有決心維持兩岸關係的穩定，但這是彼此共同的責任。

最後結語，總統將表示，台灣人民對於和平穩定與繁榮永續的主流民意正趨向一致。她將藉著國慶演說的機會，呼應上週的金曲獎頒獎典禮上，許多年輕創作者所展現的台灣多元文化，並期許國人團結合作、共度挑戰，讓世世代代的台灣人，對這片土地的文化和價值感到光榮，勇敢走向世界。