美對台灣鋁品加徵關稅

美國商務部長羅斯9日宣布，將對台灣等18個國家地區銷美鋁板製品加徵新關稅，理由是對美國傾銷鋁品，中國大陸並未被納入。不過商務部的傾銷裁定只是初步階段。市場指出，大成鋼目前在美國已設有工廠進行產銷運作，將可直接受惠，至於另一家台廠中鋁則暫停銷美，不受影響。

羅斯說，美國國際貿易委員會（ITC）將於2021年2月對此案做成最終裁定。跟據美國商務部，德國鋁合金板（common alloy aluminum sheet）被加徵51.18%-136.78%的新關稅，稅率最高，其次是巴西的49.48%-136.78%，台灣被加徵18.02%的新關稅。

市場人士表示，美國總統川普2018年3月宣布，對進口鋼鋁分別課徵25%與10%關稅，藉此保護國內鋼鐵產業；而為避免美國廠商受到鋼鋁關稅戰的波及，川普政府也開放本土業者申請豁免。

當時，大成鋼即以轉投資的美國大成國際向美國商務部申請232條款進口鋁產品的關稅豁免，並取得豁免權；美國大成國際自台灣等國家進口鋁產品均不必額外加徵10%關稅。

該公司因應美中貿易摩擦升溫，基於長期布局考量，進一步投資3.5億美元取得美國鋁業旗下Arconic子公司Alumax Mill Product，在美首度跨足鋁捲生產區塊，而此次美方加徵關稅，可望讓此一投資案效益擴大發酵。