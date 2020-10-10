國慶談話強調台灣關鍵力量 蔡總統：打造新經濟

今日是中華民國109年國慶，蔡英文總統將以「團結台灣，自信前行」為主題發表演講。總統說，她將打造國人期待的新台灣經濟，全方位投入供應鏈重組，讓台灣成為全球供應鏈不可或缺的關鍵力量；在當前緊繃的兩岸關係上，她強調有決心維持兩岸關係的穩定。

總統國慶演講內容，將分為台灣防疫成果貢獻國際、新情勢下的新台灣經濟戰略、以堅實國防維護國家安全，以及台灣用積極作為參與區域合作等四個部分。由於今年爆發新冠肺炎疫情，所以總統演講的第一部份就提及台灣的防疫成果。

今年我向美國採購大量武器，中國大陸頻頻軍演，軍機又不斷侵入我防空識別區，使兩岸關係處於高度緊張狀態，對此總統將強調，堅實的防衛決心和實力，才能保障國家安全並維護區域和平。

對於疫情後的經濟戰略，總統將說明，台灣雖是疫情下全球少數維持經濟正成長的國家，但全球疫情仍嚴峻的情勢下，我們必須對疫情後的全球經濟發展，在過去各項產業政策及國際經貿合作基礎上超前部署，打造國人期待的新台灣經濟。

這包括了三大策略，第一、全方位投入供應鏈重組，讓台灣成為全球供應鏈不可或缺的關鍵力量；第二、打造台灣成為國際資本、人才及數位技術匯聚的重鎮；第三、全力落實經濟社會的均衡發展，讓台灣經濟發展的成果讓全體國人所共享。

總統還將強調台灣將用積極作為參與區域合作，她說，我們要將變局的試煉，轉化為歷史的機遇。堅持主權及民主的原則不變，但策略上將靈活應變，更將積極參與未來的國際和區域新秩序的建立，不但要維持和平及促進繁榮發展，也要將進步及良善的價值，推廣到全世界。

總統說，當前全球都高度關注印太及兩岸局勢變化，我們堅守原則，有決心維持兩岸關係的穩定，但這是彼此共同的責任。