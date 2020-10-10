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創業加盟／輕食、茶飲 最受青睞

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北報導

根據1111創業加盟網資料顯示，受疫情、無薪假影響，自今年4月至9月底，網站瀏覽數逐漸攀升，相較於去年同期高出35%，顯見欲創業者的成長，而該網站熱搜創業型態依序為「早午輕食」、「外帶茶飲」及「寵物美容」，欲創業者對於加盟金額落在「11萬~30萬」及「31萬~50萬」接受度最高，顯見低風險、獲利穩的小額創業型態最受青睞。

1111創業加盟網分析，隨著國內疫情控制得宜，國人外出消費信心恢復，透過平價飲食獲得生活中的小確幸，發展出庶民經濟的美食商機，已普遍獲創業者關注，加上美食外送平台的推波助瀾，諸多因素刺激創業者提前搶市，晉身老闆行列。

1111創業加盟網總經理劉美葵提醒，創業存在風險，主要常見有客源穩定性不足、合夥關係生變與地點不佳，使得營運難以為繼。建議有意創業者應提早進行規劃，遵循「創業333法則」：具備三年相關工作經驗、擁有三項技能（行銷、管理、會計）、預留三成資金周轉，才能降低創業風險。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄指出，根據104人力銀行調查，創業男女比例平均為6:4，平均年齡在30歲以下者占七成一，30~40歲占二成三，40歲以上者則僅佔5%以下。且根據104人力銀行的調查發現，綜合各年齡層和創業類別，國人創業平均4.1年。

鍾文雄表示，受疫情影響，包括求職不易或必須增加額外收入，都是催生創業者的主要因素。其中男性創業以網際網路、APP和遊戲軟體專案為主，女性則以團購、網拍為主。

創業 疫情

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