小額青創優貸 申請爆棚

經濟部青年創業優惠貸款自8月起新增貸款金額100萬元以下的融資案，可以表格申請取代計畫書，小額青年創業優惠貸款的申貸件數因此倍增。

根據經濟部中小企業處最新統計資料顯示，8月的青年創業及啟動金貸款，獲貸案件數為286件，較7月的139件，增加147件。因此，8月的雇用員工數也增加至900個，並創造1,186個就業機會，而融資金額則為2億6,290萬元，保證金額則為2億4,583.8萬元。

經濟部中小企業處副處長蘇文玲指出，行政院規劃600億青年創業優惠貸款，其中由經濟部協助辦理新創、微創創業者取得營運資金的優惠貸款部分，占350億元，自8月1日開辦，至2023年12月31日止。

中企處官員表示，8月獲貸案件數已明顯增加，預估9月也將呈倍數成長態勢，主因是自8月1日起放寬貸款金額100萬元以下的融資案，以從優、從簡、從速三大原則，提供融資優惠措施包括：前五年利息全額補貼、信保基金提供最高10成融資保證、簡化申貸程序，以表格申請取代計畫書，於資料完備後七日內完成審查、並由臺灣中小企業銀行擔任專責銀行，提供單一窗口諮詢，且有專人做申請服務。

此外，日前勞動力發展創新中心發布統計，今年1到6月有449人申貸「微型創業貸款」，核貸307人，平均核貸金額75.1萬，跟去年同期404人申貸、核貸232人、56.7萬元相比，今年申貸、核貸人數都增多。

據勞動力發展創新中心統計，過往平均每年都有八、九百人申貸，核貸率約五成多。2019年共有957人申貸、核貸608人，平均每人核貸金額64.9萬元。

針對貸款金額在100萬元以上部分，經濟部另有「青年創業及啟動金貸款要點」，貸款對象為依法辦理公司、商業、有限合夥登記或立案未滿五年之事業，且負責人需年滿20至45歲，並於三年內受過政府認可之單位開辦創業輔導相關課程至少20小時或取得二學分證明。

貸款額度開辦費用最高200萬元、週轉性支出最高400萬元、資本性支出最高1,200萬元；這項貸款利率以中華郵政二年期定期儲金機動利率加0.575%，機動計息；保證條件為準備金及開辦費用最低九成、最高九成五，週轉性及資本性支出最低八成、最高九成。