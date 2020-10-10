中央長債 明年衝破6兆元

新冠肺炎疫情對財政衝擊備受關注，根據財政部報告，由於歲入減少、歲出增加，再加上各項特別預算的壓力，明年起中央政府長期公債將上看6.1兆元，長債比達到32.6%，較2019年疫情前水準，大增2.9個百分點。

立法院財政委員會下周將進行財政預算詢答，根據財政部提供的報告，在新冠肺炎影響下，明年度中央政府總預算歲入為2兆450億元，將比今年度減少620億元；而歲出編列2兆1,615億元，比今年度增加839億元。

綜合總預算來看，這一減一增，歲入歲出差距將達到1,165億元，再加上過去公債的債務還本數850億元，明年舉債的融資需求上看2,015億元。

財政部表示，雖然目前還留有部分歲計賸餘，可移用其中100億元支應明年國庫預算，但仍需舉借1,915億元債務支應需求。換算下來，本次總預算案當中，舉債占歲出比率將達到8.9%。

然而舉債的大坑卻不只如此，諸如前瞻基礎建設、各部會紓困政策、新式戰機採購，皆動用特別預算舉債，各項特別預算合計共約2,681億元，再加上原有的1,915億元舉債需求，明年新增舉債額數將高達4,596億元。

財政部說，加計新增舉債、扣除預定的債務還本數後，預估明年中央政府一年期以上公共債務未償餘額，將達到6兆1,337億元，占前三年度名目GDP平均數32.6%，長債比仍維持在《公共債務法》所規範的40.6%上限之內。

根據財政部統計，從2012年至2019年間，中央政府長債比是逐年下降的，從2012年36.3%，逐年降至2019年29.7%。但今年新冠肺炎來襲，對整體財政造成影響，讓過去減債成績破功，明年長債比達到32.6%，二年內大增2.9個百分點，相當於回到2016年水準。

針對明年舉債大增，財政部國庫署表示，目前僅是就現有的經濟、財政環境作出預估，未來有兩個要素有望降低舉債情形：首先，從收入面而言，由於國內疫情目前較為緩和，如若明年稅收徵起情況較佳，就可以反過來挹注國庫，減少舉債需求；其次，就支出面而言，諸如前瞻重大建設、新式戰機採購等特別預算，未來也要視實際執行情況，才會逐步發放公債。