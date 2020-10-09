「台灣手搖茶飲嘉年華」飲爆！連三天慶國慶

經濟部商業司今(9)日起至11日一連三天，在台中市民廣場熱情展開「台灣手搖茶飲嘉年華」，現場集結全台手搖茶飲、國飯-滷肉飯、美味茶食及愛心公益等60家好店總動員，邀請民眾一起喝國飲、吃國飯、慶國慶。

台灣手搖茶飲國際馳名，再加上台灣人豐富的創意發想，激盪出百種滋味，不管大街小巷、百貨商圈，各國城市等都能看到，手搖茶飲已毫無懸念贏得「國飲」的美名。

商業司表示，值此國恩家慶的假期裡，自然要用「台灣手搖茶飲嘉年華」來飲爆全台，活動邀集了文青網紅大推茶韻回甘的布萊恩紅茶、老賴紅茶；網美打卡必備絕美飲品的青釉茶室、舒油頭；明星也說讚的麥吉、春洋茶事。

還有好喝顧健康的NUTTEA、大苑子、Mr.Wish；霸氣鋪滿好料的珍煮丹等，要大大滿足民眾的手搖「癮」，除了國飲喝好喝滿，現場還有IG大熱門的白水豆花、香氣撲鼻的繼光香香雞及「十全十美國飯」等美味好料，甜鹹交錯，冷熱齊吃，是愛情的滋味，更是人生的美味。

活動第二天10月10日，經濟部商業司「2020台灣滷肉飯節」也將在雙十節舉辦頒獎典禮，今年共評選出全台156家優質滷肉飯業者參與。

商業司特別推薦「十全十美」十大特色滷肉飯，首次結合傳統與創新，有拿鐵滷肉飯、素食肉燥飯、和牛滷肉飯，關山米滷肉飯、黃金比例滷肉飯，讓民眾在活動現場一兼二顧，呷尚香的國飯-滷肉飯，喝尚青的國飲-手搖茶飲。

同時誠摯邀請民眾牽著戀人、帶上家人，或是與三五好友、閨蜜結伴，在國恩家慶的午後一同來到台中市民廣場，享受微涼秋風、草地音樂、療癒手搖茶飲及紓壓美食。