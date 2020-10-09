財股一週／新台幣攻破「楊金龍防線」 八方雲集收購丹堤咖啡近7成股權

5.鴻海集團處分阿里巴巴股權 賺逾億美元 鴻海9日公告，子公司Foxconn Ventures Hold co公告處分阿里巴巴集團（ Alibaba Group Holding Limited）股權，已實現利益逾億美元，合計1億2073萬5,972美元（折合約新台幣34億元），鴻海公告說明，上述交易依取得成本計算，已實現利益依IFRS 9規定，其中美金6797萬7,000元已轉入108年度未分配盈餘，另外109年截至處份日認列評價利益美金5275萬8,972元... 【相關閱讀】 ‧鴻海集團處分阿里巴巴股權 賺逾億美元