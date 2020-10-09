財股一週／新台幣攻破「楊金龍防線」 八方雲集收購丹堤咖啡近7成股權
1.新台幣攻破「楊金龍防線」創九年新高 下一關挑戰「彭淮南防線」28.5元
新台幣匯率6日升破「29」元整數大關，終場升值6分，收在28.96元，連五升並創逾九年新高，「楊金龍防線」確定失守後，下一個關卡，將挑戰央行前總裁「彭淮南防線」28.5元...
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2.再進一軍！八方雲集收購丹堤咖啡近7成股權
八方雲集（2753）繼第二品牌梁社漢排骨後，8日董事會通過收購丹堤咖啡近7成股權，朝向多品牌經營發展，八方雲集表示，丹堤咖啡在台灣經營27年，是本土餐飲品牌，目前在台灣店數為67家，八方收購丹堤咖啡合作經營，主要是多品牌策略考量。...
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3.台灣半導體前20大公司薪資排行曝光 台積電只排第六
半導體業熱門度近來再創新高局勢，開始讓許多求職者嚮往加入這個產業，比薪水薪資查詢平台8日公布半導體產業薪資調查，結果發現，有著「護國神山」之稱的台積電，在台灣半導體產業前20名熱門公司，平均月薪排行僅排第六名，平均年薪排行第五...
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4.台灣40位億萬富豪3產業致富 多從事科技、不動產、生醫業
今年全球經濟受到新冠肺炎疫情衝擊，但億萬富豪的財富卻似乎不受影響，全球億萬富豪的財富創新高，台灣今年有四十位億萬富豪，財富比去年成長一六四億美元，財富總額達九一八億美元，創三年新高，多從科技業、不動產與健康醫療生技業來獲取財富...
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5.鴻海集團處分阿里巴巴股權 賺逾億美元
鴻海9日公告，子公司Foxconn Ventures Hold co公告處分阿里巴巴集團（ Alibaba Group Holding Limited）股權，已實現利益逾億美元，合計1億2073萬5,972美元（折合約新台幣34億元），鴻海公告說明，上述交易依取得成本計算，已實現利益依IFRS 9規定，其中美金6797萬7,000元已轉入108年度未分配盈餘，另外109年截至處份日認列評價利益美金5275萬8,972元...
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