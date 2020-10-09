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財股一週／新台幣攻破「楊金龍防線」 八方雲集收購丹堤咖啡近7成股權

聯合新聞網 / 綜合報導
新台幣。 本報資料照片
新台幣。 本報資料照片

1.新台幣攻破「楊金龍防線」創九年新高 下一關挑戰「彭淮南防線」28.5元

新台幣匯率6日升破「29」元整數大關，終場升值6分，收在28.96元，連五升並創逾九年新高，「楊金龍防線」確定失守後，下一個關卡，將挑戰央行前總裁「彭淮南防線」28.5元...

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2.再進一軍！八方雲集收購丹堤咖啡近7成股權

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5.鴻海集團處分阿里巴巴股權 賺逾億美元

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財股一週

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