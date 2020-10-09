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哈佛商業評論精選全台100強執行長 神基黃明漢入榜

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
神基科技董事長黃明漢在全台市值前三百大上市企業中績效傑出，獲主辦單位評選為全台100強執行長。圖/神基提供
神基科技董事長黃明漢在全台市值前三百大上市企業中績效傑出，獲主辦單位評選為全台100強執行長。圖/神基提供

由《哈佛商業評論》主辦的台灣100強執行長結果昨日出爐，神基（3005）科技董事長黃明漢在全台市值前三百大上市企業中績效傑出，獲主辦單位評選為全台100強執行長。

《哈佛商業評論》為國際商業世界最具影響力的刊物，2016年起每兩年一次調查台灣最佳績效CEO，研究團隊以台灣證券交易所上市公司資料為基礎，依股東投資報酬率與市值等財務績效作為指標進行評選排名，神基科技經營績效在各項評比項目中表現優異，獲得主辦單位肯定。

神基科技創立於1989年，2002年在台灣掛牌上市，黃明漢自2003年接任總經理，2011年升任董事長，期間帶領神基科技壯大強固型電腦品牌，拓展國際市場，成為全球前三大強固型電腦品牌。

除了創造營運績效，神基科技也展現落實永續政策的決心，黃明漢在強化公司治理、維護股東權益以及重視雇員關懷等議題不遺餘力，執行成果獲得國內外獎項與標章肯定，包括公司治理評鑑排列全台上市企業前6-20%，TCSA永續報告書綜合績效績優獎，TCSA永續報告書金獎，亞洲權威人力雜誌HR Asia最佳企業雇主，美國最佳工作職場的中小型企業(Great Place to work)以及中國昆山最受大學生關注雇主等獎項，並且獲頒體育署運動企業標章以及衛福部健康職場標章。

由於營運與永續績效表現傑出，神基科技近二年內接連入選多項台灣證券交易所指數成份股，包括台灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣公司治理100指數、台灣高股息指數、以及台灣高薪100指數等。

神基

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