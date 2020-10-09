王美花與鄭文燦視察石門水庫 已清淤255萬立方公尺

今（9）日是國慶連假第一天，經濟部長王美花與桃園市長鄭文燦上午到石門水庫，了解清淤情況，水利署以抽泥、挖掘、水力排砂等多元方式，已經在石門水庫完成255萬立方公尺的清淤。

水利署表示，今年全國的水庫清淤完成1,222萬立方公尺，不只是歷史新高，更是歷年平均清淤量的二倍。

經濟部表示，石門水庫是北部重要的供水樞紐，但長期淤積減少庫容，板二計劃完工後，可以透過調度，以新店溪水源供給板新區域，目前已經達到每日70萬噸，有效減少石門水庫出水。

面對50多年來首次沒有颱風侵台，桃園以南到嘉義的集水區降雨，創下歷史新低的嚴峻情勢。經濟部表示，政府會繼續做好管控節水、區域水源調度、水庫清淤及備援井抽水等工作，也要呼籲大家，一起來省水，珍惜珍貴的水資源。