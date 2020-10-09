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疫情趨動三大改變！微軟總監：數位策略是企業存活之道

聯合新聞網 / 文／遠見提供
微軟亞洲工程總監史帝文森（Dan Stevenson）。圖／遠見
微軟亞洲工程總監史帝文森（Dan Stevenson）。圖／遠見

後疫情時代，企業該有哪些數位戰略？昨日（10／8）《哈佛商業評論》（HBR）在「CEO 100強」頒獎典禮上，微軟亞洲工程總監史帝文森（Dan Stevenson）帶來企業轉型解方。

在公司治理部分，2020年大疫情時代遠距工作、數位行銷成為企業存活關鍵，微軟亞洲工程總監史帝文森（Dan Stevenson）分享新工作常態與疫後數位轉型新思惟。

會說一些中文的「台灣女婿」史帝文森表示，曾詢問企業主：在企業組織裡，該由誰負責數位轉型？最多的答案是「CEO」。

至於，究竟是什麼驅動企業數位轉型？究竟是數據部門主管？還是COVID-19？最多的答案是「COVID-19」，引發現場眾多CEO會心一笑。

疫後三大改變：員工參與、業務運營、客戶服務

開發全球商務協作系統Teams的微軟觀察，疫情影響了所有人的生活形態，也改變企業工作模式，可從三個面向探討：員工參與、業務運營、客戶服務。

以英文演講的史帝文森，透過AI軟體即時翻譯成中文、秀在簡報螢幕上，現場展現微軟的科技競爭力。

他表示，遠距工作並非新鮮概念，他自己40年所編寫的第一個程式，就是來自把工作帶回家的父親。當初，父子倆在家一起把程式寫出來，早就work from home。

他以零售店面為例，過去員工需要到現場管理與巡店；製造業的工廠，過去也需要工程師實際進入廠房，進行機台設備維修與調校；就連日本電梯品牌日立，過去也需要到現場安裝。

然而，如今這些業務在數位科技的協助下，有了新的工作模式，「線上會議系統可以協助企業遠距溝通，輔以AR（擴增實境）或VR（虛擬實境）技術，可以遠端進行這類現場工作，這是今年看到的產業改變」。

後疫情時代，增進員工效能的三個關鍵

史帝文森表示，疫情限制了人與人之間的互動，各行各業都需要根據需求進行轉型，可以設計新的商業模式，例如遠端服務、線上交案等，運用數位工具時安全性是必須的，但靈活和智慧也需要同樣具備。

企業在後疫情時代的協助員工繼續為效力的三個關鍵，分別是正常工作、靈活性、線上會議。

他說，台灣的疫情控制得宜，但人們確實需要為下一次做好準備，不論是人為的劇變，還是大自然的變化，「生活在不確定的時代，我們都得保持敏捷，無法天真面對！」

（文 / 羅之盈 攝影 / 張智傑，本文出自2020.10.08《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

COVID-19 微軟

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