物價連8個月下跌 大蒜飆出22年最大漲幅

主計總處今（8）日發布9月消費者物價總指數（CPI）較去年同期下跌0.58%，為連續8個月下跌，且跌幅擴大。主計總處專門委員邱淑純表示，因油價、蔬果價格下跌幅度擴大，致9月CPI跌幅擴大。

我國CPI已連兩季呈下跌，在技術面已達到國際對通縮定義，邱淑純表示，這波物價下跌主要是受到國際油價大幅下跌、致能源成本下跌，研判國內無通縮疑慮。

她進一步指出，累計今年第3季CPI平均跌0.47%，較今年8月預測下跌0.25%跌得深，主要是因為今年氣候佳，蔬菜盛產，跌幅比預期大。

邱淑純說，因國際油價走勢難以預測，加上美國總統大選變數，預期10月CPI仍會持續走跌；主計總處在8月預測全年CPI下跌0.19%，跌幅很有可能會擴大。

她指出，9月國際原由價格跌幅較8月大，9月下跌達33.4%；9月蔬菜價格年跌13.69%，水果年跌2.29%，跌幅皆較8月大，因此致9月CPI跌幅擴大。

值得注意的是，9月蒜頭上漲100.58%，呈倍漲之勢，邱淑純指出，創1998年10月以來、22年來最大漲幅。

邱淑純進一步指出，蒜頭價格飆漲有兩大原因，一是現在不是產季，二是進口大蒜不符檢疫規定，許多都退運，導致前9月進口量比去年同期減少四成七；國內蒜頭供不應求的情況下，便出現價格大漲的狀況。

她表示，隨著進口大蒜品質改善，10月7日大蒜批發價為每公斤134.9元，較9月最高每公斤187.1元，已經明顯下滑，預期10月大蒜價格將會逐漸恢復穩定。