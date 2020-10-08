零售業受惠邊境管制 呈V型快速復甦
經濟部統計處今（8）日發布「後疫情時代台灣經濟概況」指出，國內疫情趨緩下，今年下半年國內景氣逐漸回溫，再加上邊境管制將國人留在境內，推升國內消費力，使得零售業營業額呈V型快速復甦，餐飲業營業額也已轉為正成長。
經濟部表示，各國陸續鬆綁封鎖措施，全球景氣由谷底逐步回溫，主要國家經濟指標持續緩慢回升，惟近期部分國家疫情反覆，加上美中貿易與科技爭端，均牽動全球經濟復甦步調，IHS Markit 及OECD最新預測，今年全球經濟成長率各衰退4.8%、4.5%，明年可望在生產、消費活動回復下恢復成長，各成長4.3%、5.0%。
國內方面，半導體高階製程需求暢旺，5G通訊、宅經濟、遠距應用相關產品需求熱度不減，帶動9月我國出口年增9.4%，8月製造業生產分別年增5.3%。民間消費方面，在政府推出振興方案及業者強力促銷帶動下，國人之消費意願大增，帶動8月零售及餐飲業營業額各增8.2%、2.0%。
展望未來，經濟部分析，在科技產業支撐和政府振興方案帶動下，我國出口、生產及民間消費之動能可望漸次增溫，下半年國內景氣將逐漸回升，惟全球疫情控制未見明朗，美中貿易及科技衝突未歇，恐抑制部分成長動能。
經濟部指出，零售業營業額呈V型快速復甦，自國內疫情趨緩解封後，消費人潮逐漸回流，加上邊境管制，留在國內消費人口增加，零售業營業額逐漸增加，7月在政府推出振興方案及業者強力促銷帶動下，年增2.8%，終止連續五個月負成長，8月續升8.2%。
不過，零售業受損產業復甦兩樣情。有不少受惠疫情而營業額成長的產業，像是超市、量販店、電子購物及郵購業、便利商店等因展店、促銷活動及生活型態改變下，營收續成長；文教育樂業因疫情帶動在家娛樂用品、室內健身器材及自行車等需求激增，8月營收年增26.7%，連續四個月雙位數成長。
而原本深受疫情衝擊之百貨公司、藥粧業、布疋服飾品業及家庭器具業等四個產業，也因人潮逐漸回流，加上業者搭配政府振興方案推出強力促銷活動，營收逐漸增溫。
然而，與國際觀光客關連性高的業者仍受衝擊，惟安心國旅啟動，抵銷部分減幅，其他綜合商品零售業、其他專賣零售業之營收減幅已明顯收斂；另燃料零售業因汽柴油價格較去年同期下跌，營業額仍為負成長。
餐飲業方面，營業額已呈正成長，在政府振興方案與業者促銷下，加上國旅帶動，餐飲業於7月轉呈正成長，8月續增2.0%；但經濟部也指出，由於各國持續邊境管制，衝擊空廚營收，外燴及團膳承包業仍呈負成長。
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