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日商會盼解禁核食 龔明鑫避而不答

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
國發會主委龔明鑫說明台北市日本工商會所遞交的政策建言白皮書，台下台日雙方人員配戴口譯機聽講。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
國發會主委龔明鑫說明台北市日本工商會所遞交的政策建言白皮書，台下台日雙方人員配戴口譯機聽講。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「因應後疫情時代的台日新關係，日本工商會的政策建言可加速連結台日合作的新產業鏈！」台北市日本工商會8日向國發會主委龔明鑫遞交政策建言白皮書，提出深化台、日合作，盼能廢除食品進口管制、挽留優秀人才、排除投資障礙等方向；會後龔明鑫被追問是否開放核食時婉拒回答。

日方建議開放核食

「日方希望台灣加入以CPTPP為代表的大範圍經濟夥伴協定，並推動與日本簽訂經濟夥伴協定（EPA）、自由貿易協定（FTA）。」龔明鑫說，有鑑於從311大地震至今9年，日本進口到台灣的食品沒有任何一件超過輻射安全標準值，而2018年公投結果到11月也將滿2年，日本期望台灣政府重新評估，早日廢除相關進口管制措施。

龔明鑫指出，透過引進日本技術，可提升台灣6大核心產業，台日可進一步合作再生能源產業；日商電機產業也懇請台灣政府支援，加速台灣汽機車產業電動化；此外，為挽留優秀人才，「剩餘特別休假折算工資制度」導致勞動時間過長，務必廢除；針對穩定供電的疑慮，也建議加速推動民營天然氣發電廠等建設。

龔明鑫總結回應，例如2019年白皮書建議「汽車零件進口關稅調降，聽說今年度很有希望通過！」而「重新檢視固定資產報廢中，未足額提列折舊部分之報廢損失不認列費損之制度」已從去年的評價B提升為A，日方感謝國發會的協助；此外，「擴充松山機場國際貨物進出口設施」也有很大進展，獲得正面評價。

尋求加入CPTTP

「最早是2008年的『請求書』，從2009年10月提交『白皮書』以來，已邁入第12年！」工商會理事長大惠修司表示，白皮書的內容是活躍於台灣的日系企業（正式登記會員491家）對台灣政府的建言與請求，包含未解決的延續請求事項37項，以及新提出的請求事項24項，共61項，希望透過建言交流加深台日互相理解。

「總統今天有提到，我們還是希望尋求加入CPTTP。」龔明鑫會後受訪表示，如何跟國際接軌的相關法令，各部會應會妥善處理。記者追問核食議題，龔明鑫說，「你要問其他的問題我就回答。」

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龔明鑫 核食 國發會

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